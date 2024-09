Qonto entra in Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo: nuove soluzioni per le PMI

Qonto ha annunciato l’ingresso in quattro nuovi mercati: Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo, consolidando così la sua presenza in Europa e rafforzando la posizione nel settore delle soluzioni di gestione finanziaria per le imprese.

Questa espansione risponde alla crescente domanda di soluzioni bancarie innovative e digitali da parte di PMI e liberi professionisti, segmenti che rappresentano il 99% delle aziende in Europa. Qonto, già attiva in Francia, Germania, Italia e Spagna, punta a raggiungere un milione di clienti europei entro il 2026.

Il CEO e co-fondatore di Qonto, Alexandre Prot, ha dichiarato che, fin dalla fondazione dell’azienda insieme a Steve Anavi, l’obiettivo è stato costruire una soluzione finanziaria aziendale leader in Europa. I buoni risultati raggiunti nei precedenti mercati, tra cui Germania, Italia e Spagna, dimostrano che Qonto si sta muovendo nella giusta direzione per espandere il suo raggio d’azione europeo. Prot ha sottolineato l’entusiasmo per l’ingresso nei nuovi mercati, dove il team di oltre 1.600 persone ha imparato a creare soluzioni su misura per le diverse esigenze locali.

Qonto, istituto di pagamento regolamentato, ha dimostrato la sua capacità di svilupparsi in nuovi mercati trasferendo la sua licenza in vari Paesi dell’UE, facilitando così l’internazionalizzazione. La sua crescita nei mercati precedenti ha registrato un aumento annuo dell’86% dei clienti e del 138% dei ricavi. Con una valutazione di 4,8/5 per l’app sugli store, l’azienda gode di un’alta soddisfazione da parte dei clienti. L’espansione in Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo raddoppierà il mercato potenziale, passando da 12,8 milioni a 17,4 milioni di PMI in Europa.

In tutti e quattro i nuovi mercati, la domanda di soluzioni bancarie digitali innovative è in costante crescita. Nei Paesi Bassi, per esempio, il 91% della popolazione utilizza il mobile banking, a conferma della forte richiesta di servizi innovativi. Al contrario, Austria e Belgio presentano tassi di soddisfazione dei clienti piuttosto bassi, segnalando la necessità di migliorare le offerte finanziarie per le imprese. Il Portogallo, con una crescita significativa del numero di PMI e un forte spirito imprenditoriale, mostra una carenza di servizi finanziari digitali, lasciando spazio per soluzioni come quelle di Qonto.

Qonto ha condotto ricerche approfondite nei nuovi mercati, lavorando a stretto contatto con stakeholders locali come Camere di Commercio e associazioni Tech e FinTech, per garantire che le sue soluzioni rispondano efficacemente alle esigenze reali delle aziende locali.