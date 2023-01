Qonto e TeamSystem portano l’open banking alle imprese

Qonto e TeamSystem annunciano l’avvio di una collaborazione volta a mettere l’Open Banking a servizio delle imprese italiane.

Attraverso l’integrazione con TS Pay, la piattaforma di servizi di pagamento di TeamSystem Payments – vero e proprio Istituto di Pagamento di TeamSystem autorizzato da Banca d’Italia – , sarà infatti possibile ottenere per i clienti Qonto la riconciliazione automatica dei movimenti finanziari con i movimenti contabili.

In tal modo, ogni movimento contabile presente all’interno di gestionali TeamSystem e relativo ad aziende che usano un conto business Qonto, verrà automaticamente associato al corrispettivo movimento finanziario in maniera automatica, evitando il rischio di errori e la necessità di compiere controlli incrociati e revisioni. In qualità di AISP, ovvero di soggetto autorizzato da Banca d’Italia a prestare servizi di account information (AIS), TeamSystem Payments è in grado di operare secondo i massimi standard di privacy e sicurezza per automatizzare e snellire processi complessi come le riconciliazioni bancarie.

L’obiettivo della collaborazione è quello di snellire l’operatività grazie al dialogo fra servizi di pagamento e software gestionale, eliminando così tutte le fasi manuali di registrazione e associazione del pagamento al movimento contabile e operando secondo i più alti standard di sicurezza.

Il progetto è in linea con la mission di Qonto di semplificare la gestione finanziaria e contabile di PMI e partite IVA attraverso funzionalità innovative e integrazioni con terze parti che permettono di risparmiare tempo ed energie.

Open Banking, le dichiarazione di Qonto e TeamSystem

“La contabilizzazione automatica è una vera e propria necessità per le PMI e i professionisti di ogni settore e questo accordo con TeamSystem ci permette di compiere un importante passo avanti nell’offrire ai nostri clienti un livello di efficienza sempre maggiore nella gestione del proprio business”, commenta Mariano Spalletti, Country Manager per l’Italia di Qonto, “TeamSystem è un player di eccellenza e insieme stiamo gettando le basi per integrazioni customizzate che consentano agli imprenditori e liberi professionisti che si affidano a noi di dedicarsi a ciò che è davvero importante: fare business”.

“Il percorso avviato con Qonto è un’ulteriore iniziativa che stiamo mettendo in campo per supportare la competitività di imprese e professionisti lungo il percorso di digitalizzazione della loro catena del valore”, commenta Ivano Luison, Head of Busines TeamSystem Payments. “Siamo soddisfatti di aver intrapreso questo progetto in quanto già da oggi potremo concretamente offrire al mercato una reale semplificazione dei processi contabili”.