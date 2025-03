QNAP TS-h1277AFX: NAS All-Flash con Ryzen 7 e 25GbE per media production e virtualizzazione

QNAP Systems ha presentato il TS-h1277AFX, un NAS all-flash tower con 12 bay, progettato per soddisfare le esigenti necessità della produzione multimediale e della virtualizzazione. Alimentato da un processore AMD Ryzen 7 Serie 9000, il TS-h1277AFX può essere aggiornato a 25GbE tramite schede di espansione per un accesso ai dati ad alta velocità. Combinando prestazioni e capacità eccezionali, può essere utilizzato come hub centralizzato per l’archiviazione, il backup e disaster recovery, rendendolo la scelta ideale per ambienti di lavoro dinamici e collaborativi.

“Le soluzioni NAS all-flash sono fondamentali per i professionisti dei media,” ha dichiarato Alex Shih, Product Manager di QNAP, che aggiunge “il TS-h1277AFX offre un accesso multi utente a bassa latenza che ottimizza i flussi di lavoro collaborativi. Offre un eccellente rapporto prezzo-prestazioni per i team creativi, consentendo trasferimenti di media 4k/8K senza problemi, modifica in tempo reale e gestione sicura dei file.”

Le caratteristiche principali del QNAP TS-h1277AFX

Potenti prestazioni per supportare le operazioni aziendali critiche

Dotato di processori AMD Ryzen 7 Serie 9000 (8-core), il TS-h1277AFX supporta fino a 192GB di memoria DDR5 ECC e include una GPU integrata, rendendolo ideale per le attività esigenti come la produzione multimediale, l’editing video in tempo reale e l’elaborazione VFX.

Storage immutabile per una maggiore sicurezza dei dati

Gestito da QuTS hero, il TS-h1277AFX integra la riparazione automatica ZFS, deduplica dei dati, ridondanza RAID e ottimizzazione SSD per una protezione dati e prestazioni di livello enterprise, riducendo i rischi di guasti hardware mentre massimizza l’efficienza e la durata degli SSD, ottimizzando così il tuo investimento sull’all-flash.

Rete veloce con opzioni 25GbE

Dotato di due porte 2,5GbE e due porte 10GBASE-T, il QNAP TS-h1277AFX può essere aggiornato a 25GbE per supportare trasferimenti dei dati ad alta velocità. Quando abbinato agli switch ad alta velocità multi porta di QNAP, offre una collaborazione fluida multi-utente e una condivisione efficiente dei file.

Espansione flessibile per soddisfare le esigenze di crescita

Il TS-h1277AFX dispone di tre slot di espansione PCIe Gen 4, che permettono agli utenti di aggiungere opzioni per reti ad alta velocità, espansione storage JBOD o upgrade a SSD M.2, rendendolo altamente adattabile alle esigenze in evoluzione di prestazioni e archiviazione.

Importazione/esportazione accelerata dei dati e visualizzazione video

Il QNAP TS-h1277AFX include due porte USB 3.2 Gen 2 con velocità di trasferimento a 10Gbps per trasferimenti rapidi di dati SSD, semplificando il backup e il ripristino dei media. Dispone inoltre di un’uscita 4K HDMI per la visualizzazione diretta dei contenuti sui monitor, semplificando le operazioni locali e le presentazioni video.

