QNAP TS-451DeU, un NAS per i rack di piccole dimensioni

QNAP ha ampliato l’offerta di NAS con il nuovo TS-451DeU. Si tratta di un modello a 4 baie per montaggio su rack di dimensioni ridotte. Lo chassis 1U profondo 12” è pensato infatti per una semplice installazione in ambienti di medie dimensioni o luoghi con molti cavi.

“TS-451DeU presenta una soluzione NAS moderna per le aziende che devono affrontare le attività giornaliere come il backup/ripristino dei file, oltre a migliorare la collaborazione nel team con una maggiore produttività – ha dichiarato Jason Hsu, Product Manager di QNAP –. Grazie al design con dimensioni ridotte che si adatta ad ambienti multimediali, il nuovo NAS è anche un server multimediale ideale con supporto per lo streaming e transcodifica video”.

Il NAS QNAP TS-451DeU è gestito da un processore dual-core Intel Celeron J4025 a 2 GHz (fino a 2,9 GHz), dispone di 2 GB di memoria DDR4 di serie (espandibile a 8 GB) e supporta il motore di crittografia AES-NI e le unità SATA 6 Gb/s. Le due porte RJ45 2,5 GbE integrate consentono di trasferire in rete fino a 5 Gbps con configurazione trunking di porta. Il TS-451DeU dispone anche di due slot M.2 SSD per la configurazione opzionale della cache per migliorare le prestazioni delle applicazioni, oltre a supportare la suddivisione automatica Qtier per massimizzare l’efficienza dell’archiviazione.

Il nuovo NAS può avvalersi delle caratteristiche del sistema operativo QTS di QNAP. Tra queste troviamo per esempio Qsync, che semplifica la sincronizzazione dei file tra i team per migliorare la produttività, e le snapshot basate su blocco che garantiscono la protezione e il ripristino immediato dei dati e sono utili contro i virus basati su crittografia. È anche disponibile HBS (Hybrid Backup Sync) con connettività 2,5 GbE che semplifica le attività di backup locale/remoto/cloud, oltre a consentire di risparmiare tempo e spazio di archiviazione grazie all’impiego della tecnologia QuDedup che deduplica i file di backup sull’origine.

TS-451DeU dispone di un App Center integrato che include diverse applicazioni installabili su richiesta per aumentare il potenziale applicativo del NAS, come l’hosting di più macchine virtuali e container, l’implementazione di un cloud storage gateway, l’uso di un server multimediale Plex, la creazione di un hub multimediale multi-zona o l’implementazione di un sistema di sorveglianza video professionale.