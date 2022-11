QNAP svela i nuovi router SD-WAN, per reti sicure e veloci

QNAP Systems – lo specialista delle soluzioni di calcolo, rete e archiviazione – ha aggiunto due nuovi membri alla linea di prodotti router QHora, il QHora-322 e il QHora-321, per offrire prestazioni elevate per la rete cablata ad alta velocità.

In quanto router SD-WAN di nuova generazione, entrambi i modelli offrono una connettività di rete e cablata Mesh VPN di livello enterprise. Aziende e utenti personali possono creare un’esperienza di rete sicura e segmenti di rete indipendenti per NAS e ambienti IoT. È altamente consigliato – afferma QNAP – il collegamento del router QHora davanti a un NAS o dispositivo IoT (di qualsiasi marca) per proteggere l’accesso remoto e il backup tramite VPN.

Grazie a un processore quad-core di livello enterprise, il QHora-322 offre tre porte 10GbE e sei porte 2,5GbE mentre il QHora-321 offre sei porte 2,5GbE. Entrambi i modelli QHora offrono delle configurazioni WAN/LAN flessibili per l’implementazione ottimizzata della rete, ottenendo una LAN ad alta velocità, trasferimenti semplificati dei file tra i siti, operazioni indipendenti di più segmenti, e auto mesh di VPN multi sito.

Inoltre, entrambi i modelli QHora offrono la topologia Mesh VPN interconnessa mediante QuWAN (tecnologia SD-WAN di QNAP) che offre una infrastruttura di rete affidabile per dare priorità alla bada di rete, failover WAN automatico e gestione cloud centralizzata.

“La sicurezza dei dati è la principale preoccupazione per le organizzazioni e gli utenti personali. Per proteggere l’accesso remoto ed evitare potenziali attacchi, è vivamente consigliato il collegamento del router QHora davanti al dispositivo NAS per scenari di accesso remoto.

Grazie ad altre funzioni come il firewall e IPsec VPN fornito da SD-WAN, i router QHora offrono un’esperienza di rete sicura, oltre a ridurre in modo efficiente le potenziali minacce di perdita dei dati dovute a malware e ransomware”, ha dichiarato Frank Liao, Product Manager di QNAP.

I router QHora utilizzano il sistema operativo QuRouter che offre un’interfaccia utente basata su web facile da usare per aiutare nelle attività di gestione di rete giornaliere. Sia il QHora-322 che il QHora-321 presentano tecnologie avanzate per la sicurezza della rete, enfatizzando la sicurezza dell’accesso tra la VPN enterprise e le connessioni edge.

Le funzioni, tra cui il filtro del sito web, server VPN, client VPN, firewall, inoltro porta e controllo degli accessi possono filtrare e bloccare in modo efficace le connessioni e i tentativi di accesso indesiderati. SD-WAN offre inoltre VPN con crittografia IPsec, DPI (Deep Packet Inspection) e firewall L7 per garantire la sicurezza delle VPN. Associati con QuWAN Orchestrator, entrambi i modelli di QHora aiutano le aziende a creare una rete di prossima generazione flessibile e altamente affidabile, dichiara QNAP.

Per creare uffici moderni, IoT e ambienti sensibili ai rumori, QHora-322 e QHora-321 offrono un design quasi silenzioso che garantisce raffreddamento, stabilità e operazioni silenziose, anche in caso di pesanti carichi di lavoro. Entrambi i modelli QHora adottano inoltre un design moderno che si adatta esteticamente agli ambienti domestici o degli uffici.

Queste le specifiche principali dei due nuovi prodotti QNAP:

QHora-322

Processore quad-core, 4GB di RAM; 3 porte 10GBASE-T (10G/ 5G / 2,5G/ 1G/ 100M), 6 porte 2,5GbE RJ45 (2.5G/ 1G/ 100M/ 10M); 1 porta USB 3.2 Gen 1.

QHora-321

Processore quad-core, 4GB di RAM; 6 porte 2,5GbE RJ45 (2.5G/ 1G/ 100M/ 10M).

I nuovi router QHora-322 e QHora-321 sono ora disponibili: per maggiori informazioni e per visualizzare la linea completa di prodotti QNAP, è possibile visitare il sito dell’azienda.