QNAP: soluzioni di storage e rete per AI, backup dei dati, videosorveglianza

QNAP Systems ha partecipato al Computex Taipei 2024 per presentare le soluzioni IT complete, incluse la gestione dei file e sorveglianza gestita da AI, soluzioni High-Availability, lo storage cloud myQNAPcloud One, soluzioni 25GbE e NAS Thunderbolt 4 per l’editing video, soluzioni MES (Manufacturing Execution System) e molto altro.

“Mentre affrontiamo le crescenti complessità della gestione della crescita esponenziale dei dati in diversi settori, QNAP rimane ferma nella sua dedizione alla gestione e alla protezione dei dati all’avanguardia”, ha dichiarato Meiji Chang, Presidente di QNAP, che aggiunge: “Integrando le tecnologie edge, di rete e cloud con piattaforme di gestione avanzata, dimostriamo il nostro solido impegno nel fornire soluzioni complete che privilegiano l’affidabilità e l’efficacia”.

Integrazione dell’AI: sorveglianza intelligente, analisi visiva e ricerca semantica

QNAP ha semplificato la gestione della videosorveglianza apportando miglioramenti a QVR Pro Client. Ora gli utenti possono gestire in modo efficiente le applicazioni di riconoscimento facciale con QVR Face e di conteggio delle persone di QVR Human tramite un unico portale dal layout flessibile. Questo portale soddisfa tutte le esigenze di sorveglianza su monitor singoli o multipli, compresi i display 16:9 generici e gli schermi ultra-wide da 32:9.

Oltre alla gestione smart delle foto con QuMagie che categorizza automaticamente gli album in base a persone, cose e luoghi grazie al riconoscimento delle immagini gestito da AI, QNAP è pioniere anche nella tecnologia di ricerca semantica AI per le immagini. Invece di cercare le corrispondenze esatte delle parole chiave, la ricerca semantica di Qsirch consente di risparmiare tempo trovando le immagini con una ricerca più intuitiva e precisa.

Mantenere l’alta disponibilità (HA) per il successo aziendale

Negli ambienti aziendali di oggi, caratterizzati da ritmi frenetici, garantire un’elevata disponibilità è fondamentale per sostenere operazioni ininterrotte e guidare il successo aziendale.

QNAP presenta soluzioni HA complete progettate per migliorare la disponibilità in vari aspetti dell’infrastruttura IT: ridondanza switch con MC-LAG che consente il failover in caso di guasti hardware o interruzioni di rete; high availability macchine virtuali (VM) per ridurre l’inattività del carico di lavoro; failover sorveglianza che garantisce il monitoraggio e la registrazione senza interruzioni; cluster storage high-availability con NAS QNAP.

QuCPE Network Virtualization Premise Equipment di QNAP hanno anche un’alta disponibilità a livello di sistema per ottenere tempi di inattività minimi per la disponibilità del servizio.

Piattaforma di gestione cloud centralizzata e “myQNAPcloud One” hosted da QNAP

La gestione dei dispositivi remoti su vasta scala è sempre stata una sfida per l’IT moderno. AMIZcloud, una piattaforma di gestione cloud per i dispositivi QNAP che offre funzionalità avanzate che consentono la gestione centralizzata e self-service dei dispositivi, il tutto da un’unica interfaccia. Oltre alla gestione remota delle unità NAS QNAP per lo stato di sistema, utilizzo delle risorse, aggiornamento firmware e installazione delle app, AMIZcloud aggiunge il supporto per la gestione remota degli switch di rete QNAP per un’efficienza ottimale nella gestione delle risorse e dei servizi.

“myQNAPcloud One” di QNAP offre un’infrastruttura cloud sicura e affidabile con immutabilità, e progettata per rafforzare i piani di backup ibrido degli utenti da un NAS QNAP on-prem al cloud di QNAP in caso di minaccia di attacchi informatici. myQNAPcloud One contiene una serie di soluzioni per proteggere diversi tipi di dati e mantenerli sempre disponibili, tra cui myQNAPcloud Storage, myQNAPcloud Surveillance e myQNAPcloud Object che aiutano i professionisti e le aziende a semplificare il backup dei dati del NAS, dei filmati di sorveglianza e dati ad oggetto non strutturati su uno storage cloud dedicato per raddoppiare la protezione.

QNAP NAS ottimizza il sistema di esecuzione della produzione (MES)

Con un mossa innovativa verso la semplificazione dei processi produttivi, QNAP NAS introduce soluzioni all’avanguardia per ottimizzare il MES. Con l’attenzione rivolta verso il miglioramento dell’efficienza e della sicurezza, il NAS QNAP si integra perfettamente negli ambienti industriali, offrendo funzionalità complete come il monitoraggio in tempo reale della fabbrica, l’accesso alle immagini dei processi, la gestione dei record di produzione e il backup sicuro dei filmati di sorveglianza.

Sfruttando la gestione e la conservazione del ciclo di vita dei dati, insieme a una solida protezione dei dati per combattere le minacce ransomware, QNAP NAS stabilisce un nuovo standard nell’ottimizzazione del MES, sottolinea l’azienda, offrendo alle industrie produttività e resilienza senza pari.

Soluzioni 25GbE e NAS Thunderbolt 4 per l’editing video e la collaborazione

Le soluzioni all’avanguardia 25GbE e Thunderbolt 4 NAS di QNAP rivoluzionano i flussi di lavoro di editing video e collaborazione.

I visitatori hanno potuto scoprire il NASbook All-flash Thunderbolt 4 TBS-h574TX, il NAS TS-h1277AFX ottimizzato per 25GbE e assistere al debutto dei nuovi adattatori da USB 4 a 10GbE e delle unità USB 4 JBOD che ampliano ulteriormente le opzioni di connettività per i professionisti che cercano prestazioni ed efficienza elevate per i loro flussi di lavoro.

Backup con Air Gap e gestione centralizzata dei backup NAS tra diverse sedi

Le aziende ora sono incoraggiate a estendere la sicurezza del backup implementando la regola di backup 3-2-1-1-0, dove è richiesto il backup air gap per proteggere i dati di backup da potenziali minacce informatiche. QNAP presenta la sua soluzione di backup air gap Airgap+ utilizzando i prodotti QHora-321/QHora-322 insieme alle attività Hybrid Backup Sync dei NAS QNAP. Questa configurazione – afferma l’azienda – garantisce una maggiore protezione dei dati aziendali generando backup offline, offrendo così una resilienza senza pari contro i cyberattacchi.

Per affrontare la complessità della gestione di numerose attività di backup dei NAS, QNAP presenta Hybrid Backup Center, una piattaforma centralizzata che gestisce efficacemente le operazioni di backup NAS cross-site orchestrate da Hybrid Backup Sync. Migliorato con l’intuitivo widget topologia, semplifica la gestione di diversi scenari di backup con un’elevata efficienza.

Anteprima dei nuovi prodotti QNAP

TS-h1277AFX: NAS All-Flash a torre con 12 bay SSD SATA dotato di un processore della serie AMD Ryzen 7000, memoria DDR5 fino a 192GB, 2 2,5GbE e 2 porte 10GBASE-T, 3 slot PCIe Gen 4, 1 porta HDMI e altro.

NAS All-Flash a torre con 12 bay SSD SATA dotato di un processore della serie AMD Ryzen 7000, memoria DDR5 fino a 192GB, 2 2,5GbE e 2 porte 10GBASE-T, 3 slot PCIe Gen 4, 1 porta HDMI e altro. TS-765eU: NAS 1U per montaggio su rack a profondità ridotta dotato di un processore Intel Atom 4-core e fino a 16GB di memoria DDR5 (supporta ECC in banda), 4 bay SATA da 3,5”, 3 slot E1.S/M.2 PCIe NVMe, 2 porte 2,5GbE e altro.

NAS 1U per montaggio su rack a profondità ridotta dotato di un processore Intel Atom 4-core e fino a 16GB di memoria DDR5 (supporta ECC in banda), 4 bay SATA da 3,5”, 3 slot E1.S/M.2 PCIe NVMe, 2 porte 2,5GbE e altro. QSW-M3224-24T: Switch 10GbE L3 Lite a 24 porte, con supporto MC-LAG, IGMP-Snooping, AV over IP wizard, configurazione IP (IPv4, IPv6, DNS ) e altro.

Switch 10GbE L3 Lite a 24 porte, con supporto MC-LAG, IGMP-Snooping, AV over IP wizard, configurazione IP (IPv4, IPv6, ) e altro. TL-D810TC4: JBOD con interfaccia USB 4, con 8 bay SATA da 3,5” e 1 porta USB 4 40Gbps Tipo C.

JBOD con interfaccia USB 4, con 8 bay SATA da 3,5” e 1 porta USB 4 40Gbps Tipo C. QNA-UC10G1T/QNA-UC10G1SF: Adattatori da USB 4 a 10GbE che offrono opzioni con connettività 10GBASE-T o 10G SFP+.

Adattatori da USB 4 a 10GbE che offrono opzioni con connettività 10GBASE-T o 10G SFP+. QAI-M100/QAI-U100: Moduli acceleratori AI (3 TOPS) che offrono le opzioni con interfacce USB 3.2 Gen 1 o M.2 2280 PCIe Gen 2 x1.

La disponibilità dei nuovi prodotti sarà annunciata separatamente, ha reso noto l’azienda.