QNAP rilascia Qsirch 5.4.1, con la ricerca semantica gestita dall’AI

QNAP Systems ha presentato ufficialmente Qsirch 5.4.1. Grazie a nuove funzioni come la ricerca semantica delle immagini gestita da AI, la ricerca di immagini simili e l’anteprima rapida del contenuto dei documenti, gli utenti NAS possono ora sfruttare una ricerca dei file più precisa e facile da usare, migliorando significativamente la produttività.

Qsirch è un motore di ricerca per NAS QNAP, che consente di trovare rapidamente i file desiderati da una vasta quantità di file e dati. Oltre all’utilizzo della “ricerca per parole chiave” per file, immagini, video, documenti PDF ed e-mail, è possibile usare la “ricerca semantica gestita da AI” di Qsirch 5.4.1, che sfrutta un modello AI in grado di analizzare l’intento e il contesto delle query degli utenti. La ricerca semantica consente agli utenti di trovare rapidamente risultati precisi usando istruzioni e frasi in linguaggio semplice.

“Qsirch è sempre stato lo strumento di produttività migliore per gli utenti NAS QNAP. Per alzare l’asticella con Qsirch, abbiamo integrato la ricerca semantica gestita da AI che ha il potenziale per migliorare notevolmente la produttività degli utenti. Apprezziamo enormemente gli importanti feedback ricevuti dai nostri beta tester della ricerca semantica di Qsirch 5.4.0, che hanno consentito al team di sviluppo QNAP di ottimizzare continuamente la versione ufficiale di Qsirch 5.4.1”, ha affermato Amol Narkhede, Senior Product Manager di QNAP, che ha aggiunto: “Nell’era dell’intelligenza artificiale, la ricerca semantica basata sull’AI supera i limiti della tradizionale ricerca per parole chiave, consentendo agli utenti di utilizzare le loro abitudini di ricerca quotidiane per trovare il contenuto desiderato con maggiore precisione”.

Funzionalità principali di Qsirch 5.4.1 di QNAP

Ricerca semantica gestita da AI

Per usare il linguaggio naturale per creare richieste dettagliate (23 lingue supportate) per filtrare efficacemente i risultati della ricerca.

Per usare il linguaggio naturale per creare richieste dettagliate (23 lingue supportate) per filtrare efficacemente i risultati della ricerca. Trova immagini simili

Per trovare immagini simili dai risultati della ricerca. Gli utenti possono trovare immagini simili o foto archiviate sul NAS QNAP.

Per trovare immagini simili dai risultati della ricerca. Gli utenti possono trovare immagini simili o foto archiviate sul NAS QNAP. Visualizzazione rapida dei documenti

Una volta cercati i file, gli utenti possono visualizzare rapidamente l’anteprima dei contenuti, visualizzare i paragrafi rilevanti per le parole chiave o alcune frasi pertinenti dal file nel riquadro di anteprima.

Maggiori informazioni su Qsirch 5.4.1 sono disponibili sul sito di QNAP.