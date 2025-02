QNAP presenta QSW-3205-5T: Switch multigigabit a 5 porte Full 10GbE entry-level

QNAP ha presentato QSW-3205-5T, uno switch full 10GbE non gestito entry-level. Con un fattore di forma desktop compatto e un raffreddamento ultra-silenzioso, il QSW-3205-5T offre cinque porte RJ45 da 10GbE e funzioni di ottimizzazione automatica della rete, come Jumbo Frame e rilevamento dei loop. Che si tratti di piccole aziende, team di produzione video o abitazioni, il QSW-3205-5T consente agli utenti di ottenere rapidamente una trasmissione dati fluida e ad alta velocità, una rapida condivisione dei file e la collaborazione e l’editing di file video 4K/8K da parte di più utenti.

“QSW-3205-5T è uno switch 10GbE ad alte prestazioni ed economico che non richiede una configurazione complicata o investimenti aggiuntivi. Utilizzando i cavi di rete esistenti, l’aggiornamento a una rete 10G è semplice come la sostituzione dello switch”, ha dichiarato Ronald Hsu, Product Manager di QNAP, aggiungendo: ”Gli utenti, come gli uffici o gli studi video, possono collegare il QSW-3205-5T a NAS 10GbE e a più workstation per aumentare l’efficienza del lavoro e della collaborazione. Può anche essere abbinato a router e AP Wi-Fi 6/6E/7 per implementare in modo efficiente una LAN wireless ad alta velocità”.

Il QSW-3205-5T di QNAP offre una trasmissione di rete 10GbE stabile ed efficiente. È dotato di cinque porte 10GbE con una capacità di commutazione totale fino a 100Gbps ed è conforme allo standard NBASE-T per offrire velocità di 10G, 5G, 2,5G, 1G e 100M. Supporta 12KB Jumbo Frame e il controllo di flusso IEEE 802.3x per migliorare significativamente l’efficienza del trasferimento di file di grandi dimensioni e ridurre la perdita di pacchetti, ideale per gestire dati di grande capacità e file video ad alta risoluzione. La tabella degli indirizzi MAC da 16K garantisce una trasmissione precisa dei dati e l’efficienza nel trasferimento dei dati tra più dispositivi. Le funzioni integrate di rilevamento e blocco dei loop di rete possono bloccare istantaneamente le porte di rete con loop, aiutando la rete a riprendere rapidamente il normale funzionamento.

Non sono necessarie configurazioni complicate per impostare il QSW-3205-5T non gestito. Supporta la negoziazione automatica per rilevare automaticamente la velocità di trasmissione ottimale in base al dispositivo collegato. Gli utenti possono utilizzare i cavi Cat 6 esistenti per ottenere connessioni ad alta velocità 10GbE, risparmiando tempo e denaro. Caratterizzato da un design privo di ventole e da un’efficiente dissipazione del calore, il compatto QNAP QSW-3205-5T da scrivania funziona senza alcun rumore di disturbo. Inoltre, è dotato di funzioni di risparmio energetico a basso consumo EEE e di certificazione di Classe B per le basse interferenze elettromagnetiche, che lo rendono ideale per essere collocato in ambienti d’ufficio.

Leggi tutti i nostri articoli su QNAP