QNAP presenta il nuovo switch multi-gigabit QSW-2104-2T-R2

QNAP ha rilasciato il nuovo switch non gestito multi-gigabit con 4 porte 2.5GbE e 2 porte 10GbE (per un totale di 6 porte), QSW-2104-2T-R2. Con un fattore di forma desktop compatto, il QSW-2104-2T-R2 offre un’eccellente dissipazione del calore, un funzionamento silenzioso, rilevamento automatico e ottimizzazione della larghezza di banda. Con il QSW-2104-2T-R2, gli utenti possono creare un ambiente di rete stabile ed efficiente con un budget limitato, in grado di gestire facilmente le esigenze di storage ad alta velocità, Wi-Fi 6/6E/7 o flussi di lavoro multimediali.

“Quando sono presenti più dispositivi di rete con velocità di 2,5GbE o superiori, la connessione a uno switch ad alta velocità può migliorare le prestazioni complessive di trasmissione e la produttività della collaborazione”, ha dichiarato Ronald Hsu, Product Manager di QNAP, aggiungendo: “Lo switch QSW-2104-2T-R2 2,5GbE/10GbE, economico e facile da usare, dispone di porte RJ45 Multi-Gig compatibili con i cavi di rete esistenti, permettendo agli utenti di superare gli i colli di bottiglia della trasmissione. Il QSW-2104-2T-R2 è uno switch LAN ad alta velocità per uso domestico, un investimento ideale per il 2025, perfetto per il gaming, trasferimenti di file di grandi dimensioni e streaming di contenuti ad alta risoluzione.”

Il QSW-2104-2T-R2 offre una trasmissione di rete efficiente a 2,5GbE/10GbE. Dotato di quattro porte da 2,5GbE e due da 10GbE, il QSW-2104-2T-R2 è conforme allo standard NBASE-T, offrendo velocità di 2,5G, 1G, 100M e 10G, 5G, 2,5G, 1G, 100M, con una capacità di commutazione totale fino a 60Gbps. Supporta Jumbo Frame da 12KB e il controllo di flusso IEEE 802.3x, migliorando significativamente l’efficienza nel trasferimento di file di grandi dimensioni e riducendo la perdita di pacchetti, rendendolo ideale per la gestione dati di grande capacità e file video ad alta risoluzione. La tabella degli indirizzi MAC 4K garantisce una trasmissione dati precisa ed efficiente durante il trasferimento di dati tra più dispositivi. Le funzioni integrate di rilevamento e blocco dei loop di rete possono bloccare istantaneamente le porte di rete con loop, aiutando la rete a riprendere rapidamente il normale funzionamento.

Non sono necessarie configurazioni complicate per impostare il QSW-2104-2T-R2 non gestito. Supporta la negoziazione automatica per rilevare automaticamente la velocità di trasmissione ottimale in base al dispositivo collegato. Gli utenti possono utilizzare i cavi CAT 5e/Cat 6 esistenti per ottenere connessioni ad alta velocità 2,5GbE/10GbE, risparmiando tempo e denaro. Caratterizzato da un design privo di ventole e da un’efficiente dissipazione del calore, il QSW-2104-2T-R2, dal formato compatto da desktop, funziona senza alcun rumore distraente. Dispone inoltre di funzionalità di risparmio energetico EEE a basso consumo e della certificazione Classe B per basse interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti d’ufficio.

