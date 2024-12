QNAP presenta il NAS TS-433eU a 4-Bay 1U a profondità ridotta per il montaggio a rack

QNAP ha presentato oggi il NAS compatto 1U a 4-bay montato su rack TS-433eU, che offre alle piccole e medie imprese e alle organizzazioni una soluzione storage e backup accessibile. Con un elegante design 1U e una profondità di soli 11,51 pollici (292,3 mm), il TS-433eU si adatta facilmente ad ambienti con spazi limitati.

“Il TS-433eU offre molto più che semplici funzionalità di backup e ripristino affidabili. Il suo processore potenziato con NPU, la connettività 2.5GbE e l’espansione dello storage tramite USB lavorano insieme in modo impeccabile nella gestione delle foto con AI, nelle applicazioni con container Docker e nel deployment di sistemi di sorveglianza, soddisfacendo le diverse esigenze aziendali,” ha dichiarato Andy Chuang, Product Manager di QNAP.

Il TS-433eU è dotato di quattro bay per dischi SATA 6Gb/s da 3,5 pollici, che soddisfano le esigenze aziendali di archiviazione, condivisione di file, sincronizzazione e protezione dei dati per aumentare la produttività lavorativa quotidiana. Supporta inoltre un backup efficiente da varie fonti, tra cui PC, server, Google™ Workspace e Microsoft 365®. Gli utenti possono anche attivare il backup remoto su un altro NAS o sull’immutabile myQNAPcloud Storage. Snapshot offrono una protezione e un ripristino dei dati completi, garantendo la sicurezza contro le minacce ransomware. Inoltre, gli utenti possono eseguire container Docker sul TS-433eU per distribuire vari microservizi o creare un sistema di videosorveglianza per salvaguardare gli ambienti di lavoro.

Funzioni chiave di TS-433eU

Utilizzo ottimizzato dello spazio: La profondità ridotta 1U di soli 11,5 pollici (292,3 mm) lo rende facilmente inseribile in un piccolo armadio o in un rack di rete a parete. È ideale per ambienti con spazio limitato, come uffici, fabbriche, sale IT o sale di sorveglianza.

Potente ma efficiente dal punto di vista energetico: Dotato di un processore quad-core ARM 64-bit Cortex-A55 da 2,0 GHz a risparmio energetico e di una memoria integrata da 4 GB (non espandibile), il TS-433eU garantisce un funzionamento stabile del sistema e un multitasking efficiente. Consuma fino all'80% di energia in meno rispetto ai tipici modelli NAS basati su x86.

NPU integrata per l'accelerazione AI: Una NPU integrata accelera il riconoscimento dei volti e l'identificazione dei soggetti da parte dell'AI in QuMagie smart album di QNAP, riducendo al contempo il carico di lavoro della CPU.

Crittografia hardware AES: Con la crittografia hardware accelerata AES, il processore migliora le prestazioni di crittografia, proteggendo i dati critici del NAS e mantenendo alte le prestazioni del sistema.

2,5GbE di serie: Due porte RJ45 da 2,5 GbE facilitano il trasferimento di dati ad alta velocità, l'accesso a file di grandi dimensioni e il backup/ripristino. Abilitando SMB Multichannel o il Port Trunking, gli utenti possono ottenere connessioni con tolleranza ai guasti o una maggiore velocità di trasferimento dei dati.

Espansione flessibile dello storage USB: Due Porte USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Tipo A. Gli utenti possono collegare un JBOD TR-004U USB a profondità ridotta di QNAP per aumentare la capacità totale fino a 144TB (utilizzando HDD da 24TB con configurazione RAID 5).

