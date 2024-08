QNAP lancia QSW-M3224-24, switch gestito a 24 porte 10GbE L3 Lite

QNAP ha presentato il suo primo switch gestito full 10GbE L3 Lite, QSW-M3224-24T. Dotato di ventiquattro porte 10G Multi-Gig, funzionalità di gestione L3 Lite e ridondanza della rete MC-LAG, il QSW-M3224-24T aiuta le aziende a implementare infrastrutture di rete ad alta velocità stabili ed efficienti su media e vasta scala, accelerando lo streaming video 4K e le applicazioni AV-over-IP.

“Con la crescita delle dimensioni delle aziende e l’aumento del numero di dispositivi collegati in rete, aumenta anche la richiesta di switch, rendendo la gestione di grandi infrastrutture di rete più complessa e impegnativa.” ha dichiarato Jerry Deng, Product Manager di QNAP, che aggiunge “Come primo switch gestito L3 di QNAP che offre una rete multi-porta 10GbE e funzioni avanzate di gestione L3, il QSW-M3224-24T non solo soddisfa le esigenze delle applicazioni di rete 10G a bassa latenza e ad alta densità, ma supporta anche il routing IP avanzato e la gestione della segmentazione di rete. QSW-M3224-24T è ideale per piccole e medie imprese che vogliono espandere la propria LAN in modo efficiente e sicuro con un budget limitato”.

Il QSW-M3224-24T adotta il più recente software di gestione della rete QNAP Switch System (QSS) Pro. QSS Pro offre la gestione L3 Lite, comprese le impostazioni IP (IPv4, IPv6, DNS), routing statico, server DHCP, SNTP e funzioni VLAN avanzate per consentire una distribuzione e una gestione più granulare delle infrastrutture di trasmissione di rete segmentate. Supporta inoltre il Multi-chassis Link Aggregation (MC-LAG) per garantire una rete di switch senza interruzioni, offrendo un’elevata disponibilità e tolleranza ai guasti. Con le funzioni IGMP Snooping e gestione SNMP, oltre alla procedura guidata AV-over-IP, il QSW-M3224-24T può collegare più endpoint AV e inoltrare il traffico multicast per evitare la congestione della rete e la trasmissione di dati non necessari. Ciò riduce la latenza e migliora l’efficienza del collegamento di rete, offrendo allo stesso tempo la gestione ottimizzata della rete.

Il QSW-M3224-24T è dotato di ventiquattro porte 10GbE RJ45, compatibili con le tecnologie Multi-Gigabit NBASE-T (10G / 5G / 2,5G / 1G) e offre fino a 480Gbps di capacità di commutazione per il collegamento di più switch gestiti L2, switch non gestiti e dispositivi di rete ad alta velocità. È possibile raggiungere una velocità fino a 10Gbps per ogni porta 10GbE RJ45 utilizzando i cavi CAT 6a (o superiore). Offre inoltre funzioni di gestione Layer 2 (come LACP, ACL e QoS) per un controllo efficiente del bandwidth e una maggiore sicurezza della rete, oltre a Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) per chi desidera implementare reti di piccole e medie dimensioni che supportano l’espansione, la ridondanza e la prevenzione dei loop.