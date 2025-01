QNAP lancia QSW-IM3216-8S8T: switch 10GbE industriale per smart factory e smart city

QNAP Systems, Inc., azienda leader nell’innovazione delle soluzioni informatiche, di rete e di archiviazione, ha lanciato uno switch gestito a 16 porte full 10GbE L2 di livello industriale, il QSW-IM3216-8S8T. Il robusto case industriale offre otto porte 10GbE SFP+ in fibra e otto porte 10GbE RJ45 Multi-Gig, consentendo installazioni flessibili su rack, desktop o a parete. È in grado di collegare dispositivi NAS, SNMP e AV-over-IP, rendendolo ideale per l’implementazione in una serie di ambienti per realizzare l’automazione di fabbrica, la produzione smart e soddisfare le diverse esigenze delle smart city, dell’industria automobilistica e del monitoraggio del traffico.

“Destinato al mercato dell’Industria 5.0, che implementa la produzione smart AI, il QSW-IM3216-8S8T aiuta gli utenti a costruire un’infrastruttura di rete 10GbE ad alta velocità affidabile e sicura con un budget economico”, ha dichiarato Jerry Deng, Product Manager di QNAP, aggiungendo: “Consigliamo inoltre di abbinarlo al TS-i410X Industrial NAS per creare una soluzione di trasmissione e archiviazione dati ad alta velocità per le fabbriche intelligenti.”

Il QSW-IM3216-8S8T soddisfa gli standard di protezione industriale IP20, funziona in modo silenzioso grazie al suo design senza ventole ed è dotato di un dissipatore di calore a copertura totale in grado di sopportare temperature da -30°C a 65°C in ambienti arieggiati. Supporta un ingresso di alimentazione ad ampio voltaggio da 9-54 V CC con ridondanza di alimentazione e può essere alimentato anche tramite adattatore. La protezione di spegnimento automatico si attiva quando la tensione in corrente continua è troppo bassa o troppo alta per garantire la sicurezza. In caso di interruzione dell’alimentazione, un relè fornisce avvisi istantanei di condizioni anomale, garantendo un funzionamento ininterrotto anche in ambienti e fabbriche soggette a vibrazioni o con alimentazione instabile.

Il QSW-IM3216-8S8T è dotato di otto porte in fibra 10GbE SFP+ e otto porte 10GbE RJ45, che supportano la retrocompatibilità con le rete 1G SFP e Multi-Gigabit NBASE-T (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M). Le porte RJ45 da 10GbE possono essere utilizzate con cablaggio Cat 6a (o migliore) per ottenere connessioni ad alta velocità. Grazie all’intuitivo software di gestione QNAP Switch System (QSS), gli utenti possono gestire facilmente NAS 10GbE in rete, workstation, dispositivi endpoint AV-over-IP e vari dispositivi SNMP. Il sistema consente lo Snooping IGMP per indirizzare il traffico ai dispositivi all’interno dei gruppi, collega più dispositivi endpoint AV con la procedura guidata AV-over-IP, riduce la congestione della rete e la trasmissione di dati non necessari, migliorando così le prestazioni e riducendo al minimo la latenza. Supporta inoltre SNMP per il monitoraggio dei dispositivi di rete, favorendo la gestione e l’ottimizzazione della rete e fornisce funzionalità di gestione LACP, VLAN, ACL, QoS e Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) L2.

Le caratteristiche principali di QNAP QSW-IM3216-8S8T

QSW-IM3216-8S8T:

Design con montaggio a rack 1U per un’installazione flessibile in configurazioni rack, desktop o a parete; 8 porte in fibra 10GbE SFP+ (retrocompatibili con SFP 1G); 8 porte 10GBASE-T RJ45 (che supportano NBASE-T, retrocompatibili con 5GBASE-T/2,5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX); larghezza di banda del backplane di 320Gbps; conforme agli standard IP20, temperatura operativa di -30 ~ 65° Celsius in ambienti arieggiati (0,5~0,7m/s ) o -30 ~ 45° Celsius in spazi chiusi, ridondanza dell’ingresso di alimentazione 9V-54V DC, interruttore automatico; conforme agli standard IEEE 802.3x, auto-negoziazione

