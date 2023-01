Qnap lancia il NAS Tower TS-1655: 16 bay per storage ibrido e porte a 2,5 GbE

Qnap ha presentato il NAS tower TS-1655: dodici dischi rigidi da 3,5 pollici e quattro unità a stato solido da 2,5 pollici e 2 porte 2,5GbE. Progettato con un’architettura di storage ibrida che bilancia prestazioni e costi, il TS-1655 integra la potenza di calcolo di 8 core, l’alta velocità di 2,5 GbE e l’espansione PCIe per migliorare l’efficienza aziendale, facilitare la cooperazione nella condivisione di file tra i diversi team ed allo stesso tempo eseguire le operazioni di backup, disaster recovery e virtualizzazione.

“Il TS-1655 raggiunge un equilibrio tra costi e prestazioni grazie al design di archiviazione ibrido HDD/SSD, supportando al contempo il RAID 50/60 offre a tutti gli utenti che necessitano di NAS con elevata capacità, una maggiore protezione dei dati e un utilizzo ottimale dello spazio di archiviazione”, ha dichiarato Andy Chuang, Product Manager di Qnap, aggiungendo: “Inoltre, il suo design incentrato sulle SSD include slot PCIe M.2 NVMe integrati e alloggiamenti dedicati per SSD da 2,5 pollici, consente una gestione ottimale di quelle applicazioni aziendali con una richiesta elevata di banda e contemporaneamente un’archiviazione suddivisa per livelli per una maggiore efficienza in termini di costi.”

Il TS-1655 utilizza un processore Intel Atom C5125 a 8 core da 2,8 GHz che supporta la tecnologia Intel QuickAssist (QAT) ed è dotato di quattro slot UDIMM DDR4 (8 GB preinstallati) che possono essere aggiornati a 128 GB per supportare carichi di lavoro più elevati. È inoltre supportata la memoria ECC (Error-Correcting Code) per offrire prestazioni di livello server e affidabilità in ambienti IT difficili. Installando una scheda di rete 25GbE a due porte, il TS-1655 offre eccezionali velocità di lettura/scrittura sequenziale a 3,499/2,465 MB/s.

Il TS-1655 dispone di due porte di rete da 2.5GbE RJ45 (2,5G/1G/100M) che supportano il trunking di porta per il bilanciamento del carico e la tolleranza ai guasti, aiutando le aziende che dispongono di applicazioni a richiesta di banda elevata tra cui virtualizzazione, trasferimenti di file di grandi dimensioni, backup/ripristino ad alta velocità, e applicazioni in tempo reale. Può lavorare con gli switch gestiti/non gestiti 2.5GbE/10GbE di Qnap per creare ambienti di rete ad alta velocità, sicuri e scalabili senza impattare sul budget, in maniera significativa. Il TS-1655 supporta SR-IOV, e dispone di tre slot PCIe per estendere le funzionalità del NAS con diverse schede di espansione, come le schede di rete 5/10/25GbE, schede QM2 per aggiungere SSD M.2 o porte di rete 2,5GbE/10GbE, schede Fibre Channel per creare l’archiviazione SAN, e schede di espansione di rete per il collegamento degli alloggiamenti di espansione dell’archiviazione di Qnap.

Il TS-1655 affidabile e multitasking soddisfa le richieste dell’archiviazione in termini di sicurezza, backup, condivisione dei file, gestione centralizzata, oltre a garantire la protezione dei dati attraverso gli snapshot che offrono il ripristino immediato per proteggere i sistemi contro l’attacco di ransomware. Le molte funzioni per le aziende includono: hosting di macchine virtuali e container, semplificazione delle attività di backup locale/remoto/cloud, semplificazione del backup di VM di VMware®/Hyper-V, implementazione di un gateway di archiviazione cloud, creazione di archiviazione oggetti compatibile con S3 sul NAS, e molto altro.

