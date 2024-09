QNAP lancia il NAS low cost TS-432X/TS-632X, pronto per il 10GbE

QNAP ha presentato oggi i modelli di NAS aziendali entry-level che comprendono il TS-432X a 4 baie e il TS-632X a 6 baie, pensati per gli studi privati e le PMI per ottimizzare i flussi di lavoro e la collaborazione. Dotati di un processore quad-core, porte 2,5GbE/10GbE ad alta velocità e funzionalità di espansione PCIe, entrambi i nuovi modelli eccellono in termini di prestazioni e versatilità per semplificare i backup dei file da più dispositivi, la sicurezza dei dati e la gestione dei file, semplificando al contempo l’archiviazione dei dati, la ricerca e la condivisione.

Andy Chuang, Product Manager di QNAP, ha dichiarato “Con la crescente popolarità delle applicazioni 10GbE, i modelli TS-432X e TS-632X offrono soluzioni ideali per le piccole e medie imprese che cercano opzioni NAS 10GbE di capacità ridotta. Gli utenti possono benificiare di una soluzione storage versatile, dotata di più porte LAN e di espandibilità PCIe, il tutto con un budget ridotto.”

Dotati di porte di rete 10GbE SFP+ integrate, il TS-432X e il TS-632X offrono una banda elevata che semplifica i trasferimenti di file di grandi dimensioni e l’accesso intensivo ai dati. Le aziende possono inoltre sfruttare gli switch di rete 10GbE SFP+ di QNAP per aggiornare l’ambiente di rete. Entrambi i modelli supportano l’espansione storage JBOD per venire incontro alla crescita dei dati.

Grazie al supporto completo per i backup, i modelli TS-432X e consentono agli utenti di salvaguardare i dati provenienti da diversi dispositivi e fonti, tra cui file dei computer Windows/Mac, siti WordPress® Google Foto e Google Workspace/Microsoft 365 SaaS. Si consiglia inoltre di creare regolarmente le snapshot sul NAS ed eseguire il backup remoto sullo storage immutabile myQNAPcloud Storage per recuperare prontamente i disastri e limitare le minacce ransomware.

Il TS-432X e TS-632X supportano le funzioni di sicurezza VPN e firewall che migliorano la protezione di dati e sistema. Inoltre dall’App Center integrato è possibile scaricare altre applicazioni installabili su richiesta. La soluzione QVR Surveillance rende il tuo NAS un sistema completo per la videosorveglianza; Container Station consente al NAS di eseguire l’hosting delle applicazioni Docker®, mentre una vasta gamma di applicazioni è accessibile dal marketplace online Docker Hub®.

Caratteristiche principali dei nuovi prodotti

TS-432X: Modello tower con 4-bay; 1 porta 10GbE SFP+

TS-632X: Modello tower con 6-bay; 2 porte 10GbE SFP+

