QNAP lancia Hybrid Backup Center Beta: gestione centralizzata e semplificata dei backup multi-sito

QNAP ha annunciato il rilascio in versione Beta di Hybrid Backup Center, una piattaforma SaaS che semplifica e centralizza la gestione del backup. Con un’interfaccia unificata, Hybrid Backup Center consente agli utenti di gestire in modo efficiente i task di Hybrid Backup Sync su più NAS QNAP situati in siti diversi. Questa soluzione è pensata per le aziende che dispongono di un’ampia distribuzione di NAS, offrendo un controllo semplice e intuitivo su operazioni di backup complesse. Hybrid Backup Center riduce notevolmente il carico di lavoro dell’ IT e migliora la protezione e l’affidabilità dei dati grazie all’implementazione semplificata della strategia di backup 3-2-1.

“Hybrid Backup Center semplifica la complessità della gestione del backup dei NAS QNAP su più siti”, ha dichiarato Amol Narkhede, Responsabile della BU SaaS Backup e Data Management di QNAP. “Centralizzando il backup, i flussi di lavoro vengono ottimizzati, la complessità della gestione dei vari task viene notevolmente ridotta e i job di backup manuali/frammentati diventano un ricordo del passato. Questo consente alle aziende di concentrarsi sulle proprie attività, con la tranquillità che i dati siano protetti e gestiti in modo efficace, senza il consueto carico di lavoro dell’IT.”

Caratteristiche principali di QNAP Hybrid Backup Center

Gestione centralizzata: Gestisci centralmente i job di backup/sincronizzazione 1-a-N o N-a-1 di Hybrid Backup Sync, pianifica più attività di backup e ripristina i dati con facilità.

Monitoraggio in tempo reale: Monitorare lo stato dei job di backup/restore su più NAS QNAP e destinazioni supportate, con i log dei backup direttamente nella dashboard.

Supporta i NAS QNAP, servizi cloud storage e file server: Backup, restore e sincronizzazione dei dati da/verso lo storage locale, i servizi cloud (compreso myQNAPcloud Storage ospitato da QNAP) o i server remoti (usando i protocolli RTRR, Rsync, FTP e CIFS/SMB).

Widget di topologia intuitivo: Gli utenti possono visualizzare facilmente l'intera infrastruttura di backup con una vista topologica dinamica e facile da usare. Questa funzione offre una panoramica completa di tutti i dispositivi NAS connessi, delle destinazioni di backup e dello stato dei job, fornendo informazioni in tempo reale e semplificando la gestione dei backup per operazioni senza interruzioni e maggiore efficienza.

Versioning e retention: Supporta le versioni dei backup, per numero o giorni, per una protezione continua dei dati.

