QNAP lancia KoiBox-100W per le videoconferenze wireless in 4K

Qnap Systems ha lanciato in questi giorni sul mercato KoiBox-100W, una soluzione innovativa per video conferenze e presentazioni wireless 4K, comunicazioni quadri-direzionali, e archiviazione locale.

Basata su sistema operativo per video conferenze KoiMeeter, KoiBox-100W è la scelta ideale per settori e contesti che non necessitano di costosi sistemi per conferenze basati su SIP.

Oltre a garantire la massima sicurezza, la soluzione è anche sinonimo di “semplificazione” nella comunicazione tra piattaforme diverse, e offre la possibilità di partecipare a chiamate gestite con Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex, e Google Meet.

«Rispetto a prodotti simili presenti sul mercato, KoiBox-100W è estremamente semplice da usare e offre molti vantaggi in termini di affidabilità e sicurezza basata su cloud privato, garantendo allo stesso tempo la possibilità di utilizzo dei principali servizi per video conferenze cloud», ha dichiarato Hanz Sung, Responsabile della Divisione video smart di Qnap, che aggiunge «In quanto soluzione completa per video conferenze e presentazioni wireless, KoiBox-100W è perfetta per le sale riunione di piccole e medie dimensioni, uffici di direzione, aule scolastiche, auditorium e abitazioni. Il supporto per Wi-Fi 6 offre chiamate video stabili e, quando utilizzato in abbinamento al router QHora-301W di Qnap, garantisce una connessione wireless di qualità elevata anche all’interno di ambienti anche domestici.»

Le funzionalità e i vantaggi di Qnap KoiBox 100W

Portatile e facile da usare, una volta collegato KoiBox-100W a un display HDMI e alla rete, tramite l’applicazione KoiMeeter – in esecuzione anche da mobile – e il collegamento ad un NAS Qnap, l’utente avrà la possibilità di creare una video conferenza quadri-direzionale.

KoiBox-100W supporta inoltre i sistemi SIP (come Avaya o Polycom) e le piattaforme per riunioni in cloud, con la possibilità di comunicazioni multipiattaforma. La proiezione wireless 4K altamente innovativa rende più semplice, a tutti i membri nella stessa sala riunione, la visione dello schermata di KoiBox-100W su un display HDMI senza richiedere un computer dedicato.

Altre funzioni di KoiBox-100W includono la risposta automatica, la rubrica, e l’Insight View, che consentono ai partecipanti della riunione di visualizzare da remoto la presentazione sui propri computer.

Progettato con l’idea di un cloud privato che tuteli la privacy e la sicurezza, KoiBox-100W include un alloggiamento unità SATA da 2,5” (SSD/disco rigido venduto separatamente) per l’archiviazione di audio e video della riunione, offrendo una piattaforma di comunicazione sicura e produttiva per soddisfare la collaborazione tra team sia interni che esterni.

Specifiche principali di KoiBox-100W

Processore Intel Celeron, 4 GB di memoria DDR4, 1 unità bay SATA 6Gb/s da 2,5”, 1 porta LAN 1GbE RJ45, 1 uscita HDMI 1.4b, 4 porte USB 3.2 Gen 2 Tipo A, Wi-Fi 6 (802.11ax), peso netto 2,4 lbs (1,09 kg), telecomando RM-IR004 in dotazione (gratuito).

