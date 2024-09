QNAP annuncia lo switch gestito QNAP 100GbE QSW-M7308R-4X

QNAP ha annunciato il suo switch gestito da 100 GbE, QSW-M7308R-4X, che supporta l’ultimo QSS Pro con funzionalità di gestione L3 Lite.

Dotato di ridondanza MC-LAG per garantire la continuità del collegamento in rete degli switch, il QSW-M7308R-4X aiuta le aziende a gestire in modo efficiente l’infrastruttura di rete ad alta velocità su scala medio-grande con un budget limitato e ad accelera le applicazioni ad alta larghezza di banda, incluso lo streaming video 4K/8K, i Big Data, l’AI e l’AV-over-IP.

“Uno switch 100 GbE con porte ad alta densità consente alle aziende di espande comodamente la scala della rete per soddisfare le esigenze future.” dice Jerry Deng, Product Manager di QNAP, aggiungendo “Lo switch QSW-M7308R-4X L3 Lite aggiunge flessibilità alla gestione della rete aziendale e fornisce scalabilità per un’’infrastruttura di rete aziendale sicura ad alta velocità, riducendo così in modo significativo i costi di manutenzione e gestione.”

Il QSW-M7308R-4X dispone di 12 porte: quattro porte 100 GbE QSFP28 e otto porte SFP28 da 25 GbE in fibra. L’interfaccia 25 GbE SFP28 è retrocompatibile con 10 GbE SFP+ e 1 Gb SFP. Il QSW-M7308R-4X adotta il più recente software di gestione della rete QNAP Switch System (QSS) Pro.

QSS Pro offre la gestione L3 Lite, comprese le impostazioni IP (IPv4, IPv6 e DNS), routing statico, server DHCP, SNTP e funzioni VLAN avanzate per consentire un’implementazione e una gestione più granulare delle infrastrutture di trasmissione di rete segmentate. Supporta inoltre il Multi-chassis Link Aggregation (MC-LAG) per garantire una rete di switch senza interruzioni, offrendo l’HA e tolleranza ai guasti. Con le funzioni IGMP Snooping e gestione SNMP, insieme alla procedura guidata AV-over-IP, il QSW-M7308R-4X può collegare più endpoint AV e inoltrare il traffico multicast per evitare la congestione della rete e la trasmissione di dati non necessari. Questo riduce la latenza e migliora l’efficienza della connesioni di rete, ottimizzando al contempo la gestione della rete.

