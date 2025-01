Qlik accelera la strategia dati con l’acquisizione di Upsolver e una partnership con TD SYNNEX

Qlik ha annunciato due iniziative strategiche che rafforzano il suo posizionamento come partner chiave per la trasformazione digitale delle aziende: l’acquisizione di Upsolver e una partnership strategica con TD SYNNEX. Questi sviluppi mirano a potenziare l’offerta di Qlik, migliorando l’accesso ai dati, l’adozione dell’intelligenza artificiale e l’ottimizzazione delle infrastrutture dati.

L’acquisizione di Upsolver: dati in real-time e ottimizzazione per Apache Iceberg

Con l’acquisizione di Upsolver, Qlik espande la sua piattaforma end-to-end per i dati, integrando tecnologie avanzate per lo streaming in tempo reale e l’ottimizzazione di Apache Iceberg. Questa mossa posiziona Qlik come leader nelle soluzioni per lakehouse aperti, garantendo flessibilità, scalabilità e prestazioni elevate per l’analytics su grandi volumi di dati.

Tra i principali vantaggi dell’integrazione con Upsolver:

Approfondimenti in real-time : ingestion continua da fonti come Kafka e Kinesis, accelerando decisioni e flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale.

: ingestion continua da fonti come Kafka e Kinesis, accelerando decisioni e flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale. Ecosistema unificato : gestione completa di dati per lakehouse basati su Iceberg, con un’ottimizzazione automatizzata che migliora le prestazioni delle query fino a cinque volte.

: gestione completa di dati per lakehouse basati su Iceberg, con un’ottimizzazione automatizzata che migliora le prestazioni delle query fino a cinque volte. Interoperabilità aperta: supporto per strumenti e motori come Snowflake, Databricks e Athena, per una maggiore flessibilità operativa.

“Con le capacità di Upsolver, stiamo ampliando le nostre soluzioni per fornire ancora più valore ai clienti”, ha dichiarato James Fisher, Chief Strategy Officer di Qlik. “Questa acquisizione sottolinea il nostro impegno a ridurre la complessità e alimentare l’innovazione basata su dati affidabili”.

La partnership con TD SYNNEX: espansione in Nord America ed Europa

Parallelamente, Qlik ha annunciato una collaborazione con TD SYNNEX, distributore globale e aggregatore di soluzioni IT. Questa partnership consentirà a Qlik di ampliare significativamente la propria portata, raggiungendo decine di migliaia di partner in Nord America ed Europa.

I punti salienti della collaborazione includono:

Accesso ampliato : integrazione della rete esistente di Qlik con quella di TD SYNNEX, estendendo l’offerta a una vasta gamma di partner non gestiti.

: integrazione della rete esistente di Qlik con quella di TD SYNNEX, estendendo l’offerta a una vasta gamma di partner non gestiti. Soluzioni multi-vendor : sfruttamento del portafoglio diversificato di TD SYNNEX per fornire soluzioni end-to-end che includono integrazione dati, analytics e AI.

: sfruttamento del portafoglio diversificato di TD SYNNEX per fornire soluzioni end-to-end che includono integrazione dati, analytics e AI. Supporto ai rivenditori: programmi di co-marketing, formazione e campagne per accelerare l’onboarding e il successo delle aziende partner.

“TD SYNNEX si impegna a unire soluzioni IT che offrano risultati tangibili”, ha dichiarato Cheryl Day, SVP of New Vendor Acquisition and Global Solutions di TD SYNNEX. “Con Qlik, forniamo ai partner strumenti per innovare e crescere nel mercato globale”.

Un futuro basato su dati affidabili e scalabili

Le iniziative annunciate oggi rafforzano la missione di Qlik di convertire ambienti di dati complessi in informazioni fruibili, promuovendo risultati strategici per le aziende di tutto il mondo. L’acquisizione di Upsolver e la collaborazione con TD SYNNEX rappresentano un ulteriore passo avanti verso la creazione di un ecosistema dati aperto, interoperabile e basato sull’intelligenza artificiale.

Grazie a queste mosse strategiche, Qlik continua a essere un partner di riferimento per le organizzazioni che mirano a ottimizzare le proprie infrastrutture dati e ad accelerare l’adozione di tecnologie avanzate.

