QHora-301W, il router QNAP per il lavoro da remoto e le società multi sito

QNAP ha introdotto a listino QHora-301W, un router Software-Defined Wide-Area Network (SD-WAN) con Wi-Fi 6 e due porte 10 GbE. Il router offre non solo una connettività VPN remota multi sito completa, ma anche Cloud Orchestrator QuWAN e funzioni di sicurezza migliorate per offrire una struttura di rete flessibile, affidabile e altamente efficiente per il lavoro remoto e le società multi sito.

Grazie a un processore Qualcomm Quad-core 2,2 GHz di livello enterprise e 1 GB di RAM, QHora-301W offre prestazioni elevate in termini di trasmissione wireless dual-band con Wi-Fi 6 (802.11ax) e 2,4 GHz/5 GHz. Con otto antenne e MU-MIMO, QHora-301W è pensato per offre un modello wireless che migliori la copertura dei segnali Wi-Fi offrendo velocità di trasferimento fino a 3.600 Mbps che consentono di avere più client simultaneamente.

Con due porte 10 GbE e quattro porte Gigabit, QHora-301W offre configurazioni WAN/LAN flessibili per l’implementazione ottimizzata della rete, ottenendo una LAN ad alta velocità e semplificando il trasferimento dei file cross-site oltre all’auto mesh VPN multi-sito. Inoltre, QHora-301W offre la topologia Mesh VPN interconnessa mediante QuWAN (tecnologia SD-WAN di QNAP) che offre un’infrastruttura di rete affidabile per la trasformazione digitale, priorità alla bada di rete, failover WAN automatico e gestione cloud centralizzata.

QHora-301W ottimizza la sicurezza dell’accesso tra VPN enterprise e connessioni avanzate per il lavoro remoto. Grazie al VAP (Virtual AP) di livello enterprise, il personale IT può configurare fino a sei gruppi SSID esclusivi per diversi dipartimenti o servizi applicativi. La crittografia Wi-Fi assicura che gli utenti possano sfruttare la trasmissione wireless ad alta velocità con la massima sicurezza. Ulteriori funzioni (inclusi firewall, inoltro porta e controllo degli accessi) possono filtrare e bloccare in modo efficace le connessioni e i tentativi di accesso indesiderati. SD-WAN offre inoltre VPN con crittografia IPsec, DPI (Deep Packet Inspection) e firewall L7 per garantire la sicurezza della trasmissione di rete VPN.

QHora-301W può essere installato in ambienti domestici e aziendali ed è compatibile con i sistemi di installazione VESA. Il raffreddamento senza ventola e il design silenzioso garantiscono operazioni fredde, stabili e silenziose anche con carichi pesanti.

QNAP precisa che QHora aggiungerà il supporto per la priorità della banda di rete QuWAN e le funzioni firewall L7 dal primo trimestre 2021.