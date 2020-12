Python si avvicina al titolo di linguaggio di programmazione dell’anno

In attesa dell’annuncio del linguaggio di programmazione dell’anno 2020 che Tiobe Software svelerà il mese prossimo, questo mese di dicembre offre già alcune indicazioni sulle tendenze in atto, che ci dicono che Python è sulla strada buona per essere incoronato per la quarta volta.

Ad aggiudicarsi il titolo di linguaggio di programmazione del 2020 sarà quello che avrà ottenuto il più alto incremento nei rating nell’arco di un anno, nell’indice stilato dalla società olandese Tiobe Software prendendo in considerazione una ricca serie di parametri.

Python, ha evidenziato Tiobe, è al momento molto più avanti, con un delta positivo del +1,90%. A seguire ci sono C++ (+0,71%), R (+0,60%) e Groovy (+0,69%). Le probabilità che uno qualsiasi degli altri linguaggi si avvicini a Python in quest’ultimo mese dell’anno sono pertanto molto basse.

Per questo Tiobe ritiene che Python probabilmente vincerà il titolo per la quarta volta, il che rappresenta un record nella storia dell’indice.

La software house ha sottolineato anche che ci sono stati alcuni movimenti interessanti tra i cinque linguaggi ad alto potenziale: Rust è salito dalla posizione 25 alla 21, Julia dalla 30 alla 26, Dart si è spostato dalla 27 alla 31, Kotlin dalla 36 alla 40 e TypeScript dalla 43 alla 42.

L’indice Tiobe Programming Community è un indicatore della popolarità dei linguaggi di programmazione e viene aggiornato una volta al mese. I rating si basano sul numero di ingegneri specializzati in tutto il mondo, sui corsi e sui fornitori terzi. Per calcolare le valutazioni vengono utilizzati motori di ricerca popolari come Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube e Baidu.

È importante ricordare che l’indice Tiobe non riguarda il miglior linguaggio di programmazione o il linguaggio in cui è stata scritta la maggior parte delle linee di codice. Piuttosto, secondo Tiobe, l’indice può essere utilizzato per verificare se le proprie skill di programmazione sono ancora aggiornate o per prendere una decisione strategica su quale linguaggio di programmazione adottare quando si inizia a costruire un nuovo sistema software.

Tiobe spiega sul proprio sito in modo dettagliato come viene compilato l’indice.