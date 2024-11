Pure Storage lancia la nuova soluzione GenAI Pod per accelerare l’innovazione AI

Pure Storage, azienda IT che propone tecnologia e servizi di data storage avanzati a livello mondiale, ha annunciato di aver ampliato le proprie soluzioni con Pure Storage GenAI Pod, una nuova proposta full-stack che mette a disposizione design chiavi in mano basati sulla piattaforma Pure Storage. Le aziende possono usare Pure Storage GenAI Pod per accelerare l’innovazione AI e ridurre i tempi, i costi e le competenze tecniche specializzate che occorrono per implementare progetti di AI generativa (GenAI). Pure Storage ha inoltre annunciato la certificazione di FlashBlade//S500 con NVIDIA DGX SuperPOD accelerando i deployment AI enterprise con compatibilità Ethernet.

Le aziende – sottolinea Pure Storage – incontrano oggi sfide significative nel deployment di progetti GenAI e RAG (Retrieval-Augmented Generation) all’interno dei cloud privati. Le difficoltà riguardano le complessità che insorgono per poter installare l’hardware, il software, i modelli fondanti e i tool di sviluppo su cui si basano i workload AI in modo tempestivo ed economicamente conveniente. Nel contempo, ciò che occorre è anche una singola piattaforma storage unificata capace di affrontare ogni esigenza storage incluse le sfide e le opportunità più critiche che l’AI presenta.

Pure Storage GenAI Pod, una novità basata sulla piattaforma Pure Storage, comprende nuovi design convalidati che permettono di implementare soluzioni chiavi in mano per casistiche d’uso GenAI aiutando le aziende a risolvere molte di queste sfide. A differenza di altre soluzioni full-stack, Pure Storage GenAI Pod permette di accelerare le iniziative AI con installazioni one-click e un’operatività Day 2 razionalizzata per i database vettoriali e per i modelli fondanti. Grazie all’integrazione di Portworx, questi servizi eseguono il deployment automatizzato dei microservizi NVIDIA NeMo e NIM attraverso la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, oltre che del database vettoriale Milvus, semplificando ulteriormente le attività Day 2.

Le prime applicazioni verticali a cui sono destinati questi design convalidati riguardano la scoperta di medicinali, l’analisi degli investimenti e dei dati di trading, e le iniziative RAG con framework ad agente per ricerca semantica, knowledge management e chatbot.

La soluzione full-stack di Pure Storage comprende hardware, software, modelli fondanti e servizi professionali forniti dai maggiori vendor AI. Per questa serie iniziale di design, Pure Storage ha perfezionato partnership con Arista, Cisco, KX, Meta, NVIDIA, Red Hat, SuperMicro e WWT. La disponibilità generale di Pure Storage GenAI Pod è prevista nella prima metà del 2025.

Pure Storage FlashBlade//S500 è ora certificato con NVIDIA DGX SuperPod

Le aziende che adottano AI su vasta scala devono affrontare design architetturali complessi e risolvere particolari esigenze di prestazioni, potenza e occupazione di spazio. Per questo Pure Storage ha annunciato la certificazione del sistema Ethernet FlashBlade//S500 con NVIDIA DGX SuperPOD. La soluzione certificata permette ai clienti di accelerare l’addestramento di AI enterprise high-end con una piattaforma storage ad alte prestazioni, flessibile, affidabile ed efficiente in termini sia di spazio che di alimentazione predisponendosi a gestire le crescenti necessità legate all’AI.

I nuovi design GenAI convalidati, insieme con FlashBlade//S500 con NVIDIA DGX SuperPOD, arricchiscono il portafoglio di soluzioni Pure Storage per l’AI comprendente AIRI con NVIDIA DGX BasePOD, server convalidati NVIDIA OVX e FlashStack for AI con Cisco. Questo annuncio – afferma l’azienda – consolida la leadership di Pure Storage nelle infrastrutture AI complete adatte tanto ai clienti che si trovano all’inizio del loro percorso AI quanto di quelli che hanno già esigenze di grandi capacità di calcolo e di dati su vasta scala.

“Il ritmo dell’innovazione spinge le aziende a adottare l’AI per il proprio business ma vengono ostacolate dalla sfida fondamentale della separazione in silos delle piattaforme dati e dalla complessità del deployment delle pipeline GenAI. Il portafoglio di soluzioni AI di Pure, con i suoi design convalidati chiavi in mano per la GenAI e i grandi cluster AI enterprise, aiuta i clienti ad affrontare queste difficoltà. I design convalidati riducono significativamente il time-to-value e i rischi operativi dei progetti AI risolvendo in maniera olistica le esigenze che insorgono in ogni strato dello stack tecnologico.” – Dan Kogan, VP, Enterprise Growth and Solutions, Pure Storage.

“L’AI sta trasformando interi comparti a una velocità mai vista prima e le aziende hanno quindi bisogno di soluzioni e infrastrutture convalidate e potenti per perseguire le loro strategie AI. Pure Storage GenAI Pod con il software NVIDIA AI Enterprise e la certificazione di FlashBlade//S500 con NVIDIA DGX SuperPOD possono aiutare a eliminare la complessità delle infrastrutture, velocizzare i deployment e semplificare le operazioni.” – Tony Paikeday, Senior Director of AI Systems, NVIDIA.

“Una delle principali sfide che affrontano i nostri clienti nel campo delle iniziative di AI generativa riguarda l’accelerazione del time-to-value. Siamo entusiasti di collaborare con Pure Storage al deployment di reference design full-stack nel nostro WWT AI Proving Ground per conseguire risultati utili ai nostri clienti. Sfruttando la potenza della Pure Storage Data Platform, compresa la soluzione FlashBlade//S500 per lo storage e Portworx per il deployment GenAI, in abbinamento alle capacità enterprise di WWT, prevediamo di ridurre significativamente il tempo necessario per il deployment delle soluzioni di AI generativa.” – Neil Anderson, VP of Cloud, Infrastructure and AI Solutions, WWT.

“KX è felice di collaborare con Pure Storage sulle soluzioni full-stack per la GenAI puntando a ricavare un valore significativo nei mercati di capitale, in particolare nei segmenti della ricerca, dell’esecuzione e della gestione del rischio. Questa collaborazione fa perno sulle capacità di KX nell’integrazione di dati strutturati e non strutturati, nel decision-making e nell’efficienza operativa. Usando la piattaforma software AI Enterprise di NVIDIA con microservizi NIM e NeMo Retriever per le attività RAG (Retrieval-Augmented Generation) insieme con le comprovate capacità AI di Pure Storage, questo lavoro aiuterà ad accelerare le prestazioni dei workload AI nel settore finanziario.” – Ashok Reddy, CEO, KX.