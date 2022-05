Pure Storage FlashBlade accelera il time-to-market dei workload EDA

Pure Storage, lo specialista dello storage-as-a-service per un mondo multicloud, accelera la progettazione dei chip di nuova generazione attraverso la velocizzazione dei workload EDA (Electronic Design Automation).

Lo sviluppo dei chip mediante le moderne tecniche EDA richiede storage ad alte prestazioni in grado di rispondere alle richieste di migliaia di server e reti estremamente veloci in tutte le dimensioni della concorrenza – throughput, IOPS, latenza, rapidità di cancellazione, capacità e metadati – per eliminare i colli di bottiglia che rallentano l’accesso ai dati.

Mentre le architetture storage legacy aggiungono inutile complessità arrivando alla saturazione o scalando in modo inefficiente di fronte ai moderni workload EDA, Pure Storage sottolinea che la soluzione Pure FlashBlade è stata progettata fin dalle sue basi per soddisfare i requisiti di elevata concorrenza propri dei workload EDA e di quelli tipici dello sviluppo dei semiconduttori.

Il risultato – ha affermato Pure Storage – è che il 50% dei primi 10 produttori di semiconduttori del mondo si affida a FlashBlade per mantenere la propria competitività e velocizzare il time-to-market.

Consolidando insieme due paradigmi storage tradizionalmente separati – lo storage a file e quello a oggetti – in un’unica soluzione performante, FlashBlade permette alle aziende di rimpiazzare i silos di dati con un’unica soluzione storage scale-out che offre alte prestazioni multidimensionali su vasta scala.

Questa combinazione tra protocolli storage a file e a oggetti con le caratteristiche di bassa latenza, parallelismo massiccio e throughput elevato dello storage all-flash di livello enterprise ne fa la soluzione storage ideale per i workload EDA.

Pure Storage sta continuando ad ampliare la propria presenza sul mercato EDA grazie a un numero mai così elevato di aziende che utilizzano oggi FlashBlade per le esigenze di analytics e calcolo tecnico allo scopo di velocizzare i processi di progettazione dei chip e sostenere la rapida crescita delle loro business unit dedicate.

Grazie a FlashBlade – secondo Pure Storage – gli sviluppatori software possono registrare il completamento dei workload in tempi cinque volte più rapidi rispetto a prima e possono ridurre i dati fino a un rapporto di 2,5:1 attraverso tecniche di compressione.

Pure Storage propone la semplicità, le prestazioni e la scalabilità di FlashBlade per fare da base alla progettazione della nuova generazione dei chip di domani, e sottolinea che la sua capacità di scalare i volumi di I/O (input/output) in modo efficiente a fronte di un parallelismo massiccio produce un impatto significativo sui progettisti di semiconduttori di tutto il mondo.

Velocizzando tutti gli aspetti del flusso di design – dal design RTL fino al tapeout – FlashBlade aiuta i clienti a rilasciare i prodotti prima, con una qualità superiore e costi inferiori, e migliora la produttività dell’engineering grazie alla possibilità di completare più progetti allo stesso tempo.

I clienti possono inoltre avvalersi di FlashBlade su Equinix con Microsoft Azure per EDA per sfruttare storage cloud-adjacent nei loro workload EDA.

