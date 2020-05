Pure Storage aggiorna il software storage: nuova versione per FlashBlade

Pure Storage ha annunciato la disponibilità di Purity//FB 3.0 per FlashBlade, la nuova generazione del software storage della società americana.

FlashBlade fornisce una piattaforma scale-out per file e object storage unificata, veloce e appositamente realizzata per supportare lo sviluppo di applicazioni moderne, gli analytics e la protezione dei dati.

Architettata per aiutare i clienti a ottenere un miglior tasso di utilizzo delle risorse di calcolo e storage, FlashBlade riduce le complessità che scaturiscono dai data silos. FlashBlade estende questo approccio alle principali funzionalità enterprise come la capacità di replica di file e oggetti, file system rollback, e permette ai data scientist e ai data architect di concretizzare più velocemente le potenzialità dei modelli che progettano e creano.

Purity//FB 3.0, il software scale-out su cui si basa FlashBlade, è contraddistinto dal medesimo livello di semplicità e facilità d’uso delle nuove funzionalità che i clienti amano e si aspettano da FlashBlade. Pure-as-a-Service, un vero modello basato sui costi operativi, consente ai clienti di sfruttare FlashBlade attraverso un modello flessibile a consumo.

Purity//FB 3.0 propone funzionalità in grado di affrontare sfide quali File Replication, che consente di implementare il disaster recovery dei file system. I dati read-only residenti nel sito di replica target possono essere usati con finalità di test delle procedure di DR e convalida dei dati stessi. Inoltre, Object Replication: la replica degli oggetti tra due FlashBlade migliora l’esperienza degli utenti geograficamente distribuiti riducendo i tempi di latenza in accesso e aumentando il throughput in lettura. La replica degli object data in formato nativo da FlashBlade ad Amazon S3 consente la mobilità nel cloud. I clienti possono avvalersi del cloud per creare una copia secondaria, o utilizzare i servizi cloud pubblici per accedere ai dati generati on-premise. File system Rollback: File system Rollback è una funzionalità cruciale per la protezione dei dati del file system che permette di recuperare rapidamente i file system dalle copie snapshot.

NFS v4.1 Kerberos: Kerberos fornisce un livello avanzato di sicurezza autenticando gli utenti che si connettono ai file system NFS v4.1 su FlashBlade.

Audit Log e Supporto SNMP: novità essenziali per la prontezza degli ambienti enterprise che forniscono migliori funzionalità di sicurezza, alerting e monitoraggio.

Praticamente tutti i vendor di analytics hanno avviato il passaggio verso architetture cloud-enabled, come Splunk SmartStore e Vertica Eon Mode.

FlashBlade è una soluzione senza dubbio adatta a questi ambienti. Test interni hanno dimostrato che FlashBlade migliora di 80 volte le performance di query rispetto alle piattaforme storage tradizionali che disaggregano la componente storage da quella di calcolo.

Prestazioni costantemente elevate nelle query si traducono in insight più rapidi per i clienti rappresentando un vantaggio business-critical in caso di una violazione di sicurezza o di un attacco ransomware.

FlashBlade permette inoltre agli amministratori di scalare liberamente il layer di calcolo verso l’alto o verso il basso a seconda delle necessità, rendendo un ricordo la lentezza delle attività amministrative del passato.