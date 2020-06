ProtoPie Studio è un software multi-piattaforma, disponibile per Mac e Windows, che consente di creare, in modo semplice, veloce e senza codice, prototipi interattivi per app mobili per iOS e Android e per altri tipi di prodotti web e digitali.

La piattaforma prevede anche di poter testare i propri design su smartphone, tablet, desktop e web: per i dispositivi mobili, sono disponibili gli appositi ProtoPie Player sia per iOS che per Android. Si tratta di app companion del software Studio (a cui si connettono), con le quali visualizzare e mettere alla prova i progetti su iPhone, iPad e dispositivi Android.

Nell’ambiente di ProtoPie Studio l’utente può creare il proprio design in modo visuale e in un’interfaccia simile ai classici software di grafica. In più, è possibile aggiungere l’interazione mediante i concetti chiave di Trigger e Response.

Sono previsti vari tipi di trigger: touch e gestuali, provenienti da sensori, condizionali e altri. I designer possono costruire questi pezzi d’interazione, e provarne subito il funzionamento in un apposito pannello, senza dover scrivere codice.

ProtoPie supporta anche alcune integrazioni con software esterni di terze parti: ad esempio, per l’importazione di design da Sketch su macOS e da Adobe XD CC e Figma, sia su macOS che su Windows.

Tramite la funzionalità cloud, ProtoPie consente poi di condividere i prototipi via web. È possibile creare e condividere un link per il proprio prototipo e anche tenere traccia delle diverse versioni del prototipo online.

Per la collaborazione in gruppi di lavoro, c’è ProtoPie for Teams. Questa versione aggiunge funzioni di collaboration e comunicazione, la possibilità di condividere i prototipi solo con i membri del team, i commenti per ricevere e fornire il feedback e altre funzionalità.

Il modello di pricing di ProtoPie è completamente basato su piani di abbonamento: sia per la versione per utenti singoli, che per team, fino alla edizione enterprise, pensata per aziende con gruppi di lavoro composti da numerose persone. Sono inoltre disponibili anche licenze per studenti, insegnati e scuole.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dello sviluppatore.