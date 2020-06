Protiviti lancia nuovi servizi di sicurezza informatica

La società di consulenza direzionale Protiviti, Microsoft Gold Partner, lancia nuovi servizi di sicurezza informatica a supporto delle organizzazioni che hanno investito in soluzioni di sicurezza Microsoft 365 e Microsoft Azure.

Le soluzioni, altamente scalabili, rispondono alla crescente necessità delle aziende di gestire i propri rischi informatici in modo efficace e in un contesto caratterizzato da tecnologie digitali in rapida evoluzione e da modelli di business sempre più disruptive; un’evoluzione accelerata dalla pandemia di COVID-19.

Già prima della crisi sanitaria globale, le imprese hanno dovuto affrontare crescenti minacce informatiche derivanti da esigenze aziendali in rapido cambiamento: crescente bisogno di nuove tecnologie digitali, necessità di risposte più celeri agli eventi informatici critici, carenza di talenti in ambito sicurezza informatica. Oggi la situazione è ancora più grave, poiché le restrizioni agli spostamenti hanno costretto le organizzazioni ad adattare rapidamente le proprie strutture per supportare un maggiore accesso da remoto, introducendo così nuovi vettori per gli attacchi informatici.

Eric Winton, responsabile del Global Cloud Program di Protiviti e leader globale dell’alleanza con Microsoft dell’azienda ha affermato:

«In qualità di Microsoft Gold Partner, abbiamo dimostrato il nostro impegno nei confronti di Microsoft e la capacità di fornire soluzioni dinamiche su piattaforme Microsoft 365, Azure e Dynamics 365 a società di grandi e medie dimensioni in tutto il mondo. L’esclusivo approccio olistico di Protiviti alla sicurezza informatica, combinato con la nostra profonda esperienza nelle piattaforme Microsoft, ci consente di fornire soluzioni complete che aiutano a proteggere i sistemi e i dati dei nostri clienti.»

Le offerte di sicurezza informatica di Protiviti sono progettate per aumentare rapidamente l’efficacia e ridurre la complessità della gestione delle minacce alla sicurezza informatica aziendale attraverso facile accesso a risorse profondamente qualificate, processi ottimizzati, ripetibili, conformi e altamente scalabili e infine analisi, metriche e tecniche leader del mercato per gestire i controlli di rischio e conformità in linea con gli obiettivi aziendali