Protezione svizzera per le aziende europee nel nuovo centro di Acronis

Acronis ha annunciato l’apertura del nuovo centro operativo CPOC (Cyber Protection Operation Center) a Sciaffusa (Svizzera), che sarà centrale per la protezione informatica dell’area EMEA e presso il quale operano esperti che individuano, analizzano e reagiscono agli incidenti in fase precoce, come quello occorso a Twitter, affidandolo alla direzione di Candid Wüest.

Gli attacchi ransomware sono rappresentano la più consistente minaccia informatica in circolazione: secondo i dati dei CPOC, dal confronto tra la seconda metà del 2019 e la prima metà del 2020 emerge un aumento del 18% degli attacchi. Disporre di centro operativo di sicurezza è un valido primo passo.

I centri esistenti esigono soluzioni che consentano di assegnare la priorità agli incidenti rilevati, così da alleviare il carico che grava sugli analisti. Per focalizzarsi sui sistemi di difesa devono ampliare i servizi di risposta, e i servizi cloud possono essere di aiuto.

Il nuovo CPOC di Sciaffusa si prospetta come un un centro di comando per l’area EMEA. Attualmente vi lavorano 33 esperti di tutto il mondo, ma l’azienda sta pianificando l’assunzione di altro personale nei prossimi anni.

Il nuovo CPOC svizzero aiuterà gli oltre 500 ingegneri di Acronis a fronteggiare le minacce più recenti con modalità di rilevamento degli attacchi automatizzate e basate su intelligenza artificiale e machine learning.

I risultati verranno utilizzati per migliorare prodotti come Acronis Cyber Protect Cloud, una soluzione unica che integra backup, protezione anti-malware di nuova generazione per l’intero stack e strumenti completi per la gestione degli endpoint.

Le conoscenze maturate dagli esperti del centro operativo CPOC contribuiranno allo sviluppo di soluzioni per l’ecosistema Acronis.

Il nuovo centro invierà avvisi quotidiani sulle minacce informatiche, sulle potenziali calamità naturali e sui nuovi piani di protezione per i clienti. Inoltre, analizzerà e verificherà le vulnerabilità del software per garantire che i moduli di valutazione delle vulnerabilità e di gestione delle patch distribuiscano in automatico le necessarie correzioni.