Proteggere MacBook e laptop con le nuove custodie di Tucano

Design italiano, innovazione tecnica, materiali eleganti ed eclettici sono le caratteristiche principali di Velluto, Today e Intorno, le nuove custodie che il brand Tucano ha appena presentato sul mercato.

Tre diverse sleeve per MacBook e laptop che presentano proprietà ed estetiche differenti, ma che sono accomunate dalla medesima qualità e affidabilità.

Creatività italiana e particolari ricercati caratterizzano la linea Velluto, la sleeve per MacBook in neoprene e velluto a coste, disponibile in quattro tonalità. Estremamente sottile e caratterizzata da dettagli tono su tono, Velluto è la Second Skin in versione fashion per il MacBook.

Al’esterno in un materiale molto simile alla pelle, all’interno con una protezione in memory foam, la custodia Today per laptop e MacBook è il prodotto per chi desidera proteggere molto bene il proprio device, ma non rinunciare allo stile e al design. La palette colori di Today comprende il giallo, l’arancione, il grigio e il nero.

Particolari tech e design originale caratterizzano la custodia anti-shock Intorno, costruita con un bordo perimetrale rinforzato, concepito per una totale protezione del device. Disegnata per il MacBook e disponibile in due diverse misure, Intorno è una novità assoluta nel panorama delle Second Skin Tucano.

Dettagli tecnici delle sleeve Tucano

Velluto

Custodia elastica in neoprene e velluto a coste, per MacBook 13” e 16″. Dotata di Anti-Slip System, una fascia elastica interna per bloccare il computer, la Second Skin Velluto, realizzata in colori ricercati, è anche molto aderente grazie alla cucitura Flat-lock, che garantisce uno spessore minimo e una protezione eccellente. L’interno è in morbido materiale antigraffio

Today

Morbida ed elegante custodia in PU effetto pelle per laptop fino a 15.6” e MacBook fino a 16” con imbottitura interna memory foam per una protezione eccellente contro urti o cadute. La fascia anti slip system, ideale per bloccare il pc, rende la custodia molto sicura. Interno in materiale antigraffio

Intorno

Custodia elastica in neoprene per MacBook 13″ e q6” con bordi imbottiti anti shock. Dotata di copri-zip interna, una fascetta in neoprene antigraffio, la Second Skin Intorno è anche molto aderente grazie alla cucitura Flat-lock, che garantisce uno spessore minimo e una protezione eccellente. Il rivestimento interno è in morbido materiale antigraffio