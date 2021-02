Proofpoint acquista InteliSecure

Proofpoint ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di InteliSecure Inc., azienda di servizi gestiti per la protezione dei dati.

Con l’acquisizione Proofpoint intende rafforzare la propria piattaforma di sicurezza cloud focalizzata sulle persone, potenziando la capacità degli utenti di proteggere i propri dati critici in ambienti differenti.

L’acquisizione di InteliSecure porterà l’ingresso di circa 150 dipendenti nel team globale di Proofpoint e potenzierà la capacità dell’azienda a supporto del proprio ecosistema di partner di canale, aumentando la competitività dei partner, adottando in modo attivo best practice nei programmi e nelle relazioni con il canale per soddisfare al meglio le esigenze dei partner.

A commento dell’acquisizione, il ceo di Proofpoint, Gary Steele ammette che “con le aziende chiamate a operare in un ambiente sempre più orientato al cloud e al lavoro in remoto, abbiamo osservato un’eccezionale richiesta di servizi gestiti per la protezione delle informazioni da parte dei clienti”.