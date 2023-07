Problemi per WhatsApp: il social network fuori combattimento

Spiacevole fine di giornata per milioni di utenti di WhatsApp: la popolare app di messaggistica istantanea, infatti, appare fuori servizio.

Nel momento in cui scriviamo, è impossibile accedere a WhatsApp. Non si tratta di un problema circoscritto: su Downdetector, la piattaforma online di segnalazione disservizi di Ookla, sono già oltre 70000 le persone che hanno lamentato il problema. Non si tratta, peraltro, di una difficoltà circoscritta agli utenti italiani. In numerosi siti internazionali, infatti, si stanno moltiplicando le segnalazioni (e il relativo disappunto degli utenti).

Facile immaginare che, come in altre circostanze, la società del gruppo Meta farà di tutto per risolvere il problema in tempi rapidi. Altrettanto facile pen sare ai milioni di utenti che si riverseranno su piattaforme alternative (come Telegram ad esempio; qui il nostro canale).