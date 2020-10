PrinTrend Expo, la stampa digitale si trova a Milano

PrinTrend Expo è il nuovo evento dedicato alla stampa digitale, in programma a Milano dal 29 al 31 ottobre 2020, presso le Officine del Volo.

Qui sarà possibile scoprire in anteprima le tecnologie e le novità di brand del livello di Roland, Xerox, Brother e Liyu, che stamperanno tra gli altri su alcuni dei più innovativi materiali proposti da Guandong. Attrezzature e supporti di ultima generazione destinati a diversi ambiti applicativi, progettati per anticipare e cavalcare le tendenze di un mercato in continua evoluzione.

PrinTrend al sicuro

La manifestazione in presenza si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19 che prevedono il contingentamento degli accessi, la misurazione della temperatura in ingresso, l’obbligo di utilizzo della mascherina, il distanziamento, l’utilizzo di gel disinfettanti, la costante sanificazione degli ambienti e la segnaletica di flusso.

PrinTrend si rivolge a chi intende migliorare i propri sistemi di stampa con tecnologie più performanti e produttive, e anche a chi desidera ampliare il proprio business diversificando l’attività per offrire ciò di cui oggi il mercato ha veramente bisogno.

A PrinTrend Expo sarà possibile conoscere le prestazioni di stampanti digitali per qualsiasi tipologia di applicazione, alcune delle quali al loro debutto italiano ed europeo.

Prime europee e nazionali

Tra le novità alla prima apparizione in Europa, la stampante industriale a sublimazione Roland ZT-1900. Progettata per i lavori tessili più impegnativi, questa soluzione con luce fino a 190 cm combina qualità sbalorditiva con costi di gestione incredibilmente bassi, grazie all’incredibile velocità di stampa – fino a 220mq/ora in modalità bozza e 150mq/ora in modalità produzione – e a prestazioni dell’inchiostro particolarmente efficienti.

Anteprima nazionale per la nuova Brother GTXPro Bulk, soluzione versatile e compatta per la stampa diretta su tessuti quali cotone, seta e poliestere. Ideale per piccole e grandi tirature, permette un’ampia gamma di applicazioni che vanno dalla personalizzazione di singoli capi a vere e proprie linee di abbigliamento e accessori come borse e scarpe. Sempre in ambito di direct to garment, la nuova Roland XT-640S-DTG, soluzione Multi-Station per stampa di grafiche, foto e disegni a colori estremamente duraturi su capi stesi in cotone di grande formato.

Visual Communication

Numerose le novità dedicate al mondo della visual communication. Come il plotter ecosolvente Roland TrueVIS VF2-640, ideale per produzioni grafiche e segnaletica. Con luce fino a 1625 mm, risoluzione fino a 1.200 dpi e inchiostri fino a 8 colori, questa stampante assicura dettagli accurati, vividezza e riproduzione naturale. Al suo fianco il sistema stampa & taglio TrueVIS VG2-640 per la produzione di striscioni, insegne e poster indoor e outdoor, con garanzia di durata all’esterno fino a 3 anni senza laminazione.

Studiata per il settore delle arti grafiche, la stampante Xerox Versant 180 (esposta anche nella versione Multiverse per la stampa di colori speciali) offre velocità e versatilità su diverse tipologie di supporti, assicurando al tempo stesso livelli qualitativi superiori grazie alla nuova risoluzione Ultra HD che ottimizza la riproduzione di tinte unite, sfumature e mezzi toni.

Grande attesa anche per la presentazione di Platoinum Q2, nuova ibrida targata Liyu. Tra i plus di questo plotter UV, l’accurato design e l’estrema compattezza che lo rendono facilmente implementabile in qualsiasi ambiente di lavoro. L’esclusivo meccanismo di apertura permette il rapido passaggio dalla versione roll to roll a flatbed, ampliando così la superficie di stampa. Platinum Q2 soddisfa ogni esigenza di stampa industriale anche per mercati verticali, assicurando la massima qualità sui più svariati materiali, dal dibond al plexiglass, dal vetro alla pelle, dal legno al cartone ondulato, fino all’allumino e al vinile adesivo.

Novità anche in ambito di oggettistica e promozionale, con gli incisori della serie LV180/290 di Roland per la marcatura e il taglio laser su una vasta gamma di materiali quali plastica, legno, cuoio, carta, sughero e molto altro. Il laser CO2 senza contatto utilizzato da questi sistemi permette di incidere forme complesse e testi con margini nitidi e ad alta velocità. Versatilità e produttività sono anche le caratteristiche di LEC2-300, la soluzione all-in-one di Roland per etichette, packaging, espositori e segnaletica, ideale anche per l’utilizzo in campo industriale per la stampa di film e tastiere a membrana.

Per accedere a PrinTrend Expo 2020 è necessario registrarsi.