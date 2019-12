Prevenzione frodi, F5 Networks acquista Shape Security

In base a un accordo da poco sottoscritto, e soggetto a possibili modifiche prima della finalizzazione, F5 Networks acquisirà tutte le azioni di Shape Security emesse e in circolazione di proprietà di privati, per un valore aziendale totale di circa 1 miliardo di dollari di liquidità.

Shape Security protegge grandi banche, compagnie aeree, aziende retail e agenzie governative con sofisticati sistemi di difesa contro bot, frodi e abusi.

In particolare, Shape Security difende dagli attacchi di credential stuffing, in cui i criminali informatici utilizzano password rubate durante violazioni dei dati subite da terze parti per sottrarre altri account online.

Per farlo Shape Security ha creato una piattaforma avanzata, che sfrutta l’intelligenza artificiale e il machine learning, supportata da analitiche potenti basate su cloud, per proteggere dagli attacchi che bypassano altri controlli di sicurezza e antifrode.

Questa acquisizione riunisce l’esperienza di F5 Networks nella protezione delle applicazioni in ambienti multi-cloud con le capacità di prevenzione delle frodi e degli abusi di Shape, per trasformare la sicurezza delle applicazioni.

Insieme F5 e Shape offrono alle organizzazioni una sicurezza completa end-to-end delle applicazioni, consentendo loro di risparmiare potenzialmente miliardi di dollari persi a causa di frodi, danni alla reputazione e costose interruzioni dei servizi online critici.

La piattaforma di protezione delle applicazioni di Shape valuta il flusso di dati dall’utente all’applicazione e sfrutta analitiche estremamente sofisticate basate sul cloud per distinguere il traffico autorizzato da quello maligno.

F5 Networks è presente nel flusso del traffico dati in oltre l’80% delle infrastrutture applicative delle aziende Fortune 500, offrendo così un punto di inserimento ideale per i servizi di sicurezza di Shape.

Insieme F5 e Shape ridurranno il tempo e le risorse necessarie alle organizzazioni per implementare una protezione di livello mondiale dalle frodi e dagli abusi online.

Al termine del processo di acquisizione, il co-fondatore e CEO di Shape Security, Derek Smith e il board di Shape si uniranno al management di F5. Shape rimarrà nell’attuale sede di Santa Clara.