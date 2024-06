Powerbiz, la piattaforma Cerved che fa crescere il business delle PMI con l’AI

Uno strumento per le PMI, nato per supportare le micro, piccole e medie imprese nello sviluppo di una crescita attenta e sostenibile: Powerbiz è la piattaforma innovativa di Cerved per le piccole realtà imprenditoriali. Con questa soluzione l’impresa riceve suggerimenti personalizzati per espandere il proprio business, apprende come è valutata dalle banche e conosce il fido commerciale di clienti e fornitori.

Attraverso la funzione “Trova nuovi clienti”, inoltre, ottiene indicazioni su potenziali nuovi clienti, affidabili dal punto di vista finanziario e con prospettive di crescita, e collegando il proprio cassetto fiscale monitora il portafoglio clienti e fornitori, sincronizzando i dati relativi alle fatture elettroniche e ricevendo una panoramica sulla solidità dei propri partner commerciali. In pochi clic – sottolinea Cerved – si ottengono indicazioni per compiere scelte di business consapevoli, liberando tempo prezioso agli imprenditori.

La piattaforma confronta il posizionamento dell’impresa rispetto ai concorrenti, identificando leve di miglioramento. Attraverso algoritmi avanzati, l’imprenditore verifica l’appartenenza della propria impresa alle eccellenze del proprio settore.

Powerbiz sfrutta tutta la potenza e l’affidabilità della banca dati di Cerved: algoritmi avanzati elaborano score di liquidità, solvibilità, crescita e marginalità, guidando l’utente con indicazioni chiare e sintetiche.

“Powerbiz nasce dall’ascolto delle esigenze delle PMI italiane, combinando le loro richieste con tecnologie avanzate per semplificare e ottimizzare il loro lavoro quotidiano – afferma Paolo Pellegrini, Chief Product Officer di Cerved –. La piattaforma offre una vasta gamma di funzionalità automaticamente personalizzate, consentendo alle PMI di prendere decisioni rapide e consapevoli per il successo del loro business“.

Powerbiz, la soluzione intelligente per liberare il potenziale dell’azienda, monitorare i partner e valutare i prospect, è disponibile per le imprese a 235 euro al mese. Per le microimprese fino a 10 dipendenti e 2 milioni di euro di ricavi è possibile acquistarla in promozione a soli 75 euro al mese.