Polti va sul cloud con Kyndryl, per accelerare il business

Polti – l’azienda comasca conosciuta per le applicazioni del vapore sia per quanto riguarda lo stiro che per la pulizia in ambito domestico e professionale – ha intrapreso un percorso di trasformazione digitale in collaborazione con il fornitore globale di servizi di infrastruttura It Kyndryl, che serve oltre 4.000 clienti in più di 60 Paesi, completando la migrazione in cloud di tutti gli ambienti del gestionale.

Per sostenere le proprie strategie di business, Polti si era posta l’obiettivo di modernizzare l’infrastruttura tecnologica rinnovando l’architettura e cambiando il sistema operativo sottostante.

Con l’aiuto di Kyndryl, l’azienda ha effettuato la transizione al nuovo sistema in soli tre mesi, senza subire interruzioni operative. In questo modo, Polti è riuscita a liberarsi dai problemi tipici dell’hardware fisico, soggetto a invecchiamento e a continui aggiornamenti.

Passando a Kyndryl Cloud for SAP, Polti ha creato una solida base per la crescita futura e per operare in un mercato con esigenze aziendali in continua evoluzione.

Paola Miani, ICT Manager di Polti, ha dichiarato: “Il primo beneficio tangibile della migrazione è stato il rinnovo tecnologico dell’infrastruttura, una modernizzazione che ha subito portato a miglioramenti nelle performance e soprattutto nell’affidabilità dei sistemi.

A questo si aggiunge l’abilitazione a poter estendere la configurazione ad altri servizi per le infrastrutture o ad acquisirne di nuovi tra quelli più utili allo sviluppo del business aziendale”.

Giovanni Crespi, Client Unit Leader Digital di Kyndryl Italia, ha aggiunto: “Affiancare il marchio Polti significa collaborare all’evoluzione digitale di un player del Made in Italy che ha nell’innovazione e nella sostenibilità i suoi punti di forza.

La scelta di adottare un cloud sicuro, scalabile e resiliente è, dal nostro punto di vista, la soluzione più efficace per garantirsi capacità competitiva e adattamento, flessibile e veloce, a un mercato in continua evoluzione. Noi ne assicureremo la gestione e lo sviluppo”.

