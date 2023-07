Poe: cos’è, come funziona e come si usa la piattaforma AI di Quora

Poe è la soluzione di Quora – la popolare piattaforma social di condivisione delle conoscenze – che consente di porre domande, ottenere risposte istantanee e avere conversazioni con bot basati su intelligenza artificiale.

La peculiarità della piattaforma AI di Quora è che con Poe gli utenti non sono limitati a un unico chatbot, ma possono scegliere tra più bot, tra cui ChatGPT, GPT-4 e Claude+. E possono finanche utilizzare migliaia di bot personalizzati, creati dagli utenti e dotati di abilità e conoscenze più specifiche.

Per utilizzare Poe, il primo passo è quello di accedere alla sua piattaforma online. Oppure, in alternativa, è possibile anche utilizzare l’app per iPhone – disponibile sull’app Store di iOS – o per Android.

Eseguito il login con una delle opzioni di accesso disponibili, entriamo nell’ambiente chatbot di Poe. Più che un singolo chatbot, si tratta in realtà di un vero e proprio hub di chatbot, come dicevamo.

Poe utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni di terze parti. Nella barra laterale sinistra possiamo vedere i diversi bot disponibili. Selezionandone uno, lo attiviamo: nella pagina del bot, Poe ci fornisce anche una descrizione di base delle sue caratteristiche.

Con un clic sul nome del bot selezionato, mostrato nell’intestazione presente nella parte superiore della finestra, possiamo visualizzare ulteriori informazioni su di esso, tra cui la tecnologia alla base del bot e da quale azienda essa è sviluppata.

Di seguito, le principali peculiarità dei bot inclusi in Poe al momento di scrivere questo articolo, e le differenze tra loro, così come sono evidenziate da Quora.

I modelli disponibili in Poe

Assistant : precedentemente noto come Sage , è un bot di uso generale potenziato da gpt-3.5-turbo di OpenAI ; è selezionato di default. I suoi punti di forza – spiega Quora – sono da individuare nei task di programmazione e nelle lingue non inglesi (similmente a ChatGPT ).

: precedentemente noto come , è un bot di uso generale potenziato da ; è selezionato di default. I suoi punti di forza – spiega Quora – sono da individuare nei task di programmazione e nelle lingue non inglesi (similmente a ). Claude-instant : come gli altri basati su Claude, è potenziato dall’AI di Anthropic . Claude-instant è il modello più veloce di Anthropic, tende a eccellere in molti task di scrittura creativa e a fornire risposte più lunghe e approfondite. Dispone di una finestra di contesto di 9k token (circa 7.000 parole).

: come gli altri basati su Claude, è potenziato dall’AI di . è il modello più veloce di Anthropic, tende a eccellere in molti task di scrittura creativa e a fornire risposte più lunghe e approfondite. Dispone di una finestra di contesto di 9k token (circa 7.000 parole). Claude-instant-100k è la versione con una finestra di contesto aumentata a 100k token (circa 75.000 parole): consente di analizzare documenti molto lunghi, codice e altro ancora. Il suo uso in Poe è al momento sperimentale perché il modello è ancora in fase di early access, con un limite d’utilizzo attualmente limitato a 100 messaggi al mese per gli abbonati a Poe.

è la versione con una finestra di contesto aumentata a 100k token (circa 75.000 parole): consente di analizzare documenti molto lunghi, codice e altro ancora. Il suo uso in Poe è al momento sperimentale perché il modello è ancora in fase di early access, con un limite d’utilizzo attualmente limitato a 100 messaggi al mese per gli abbonati a Poe. Claude-2-100k si basa sul modello più potente di Anthropic, con una finestra di contesto di 100k token (circa 75.000 parole), ed è particolarmente adatto alla scrittura creativa e a fornire risposte più dettagliate.

si basa sul modello più potente di Anthropic, con una finestra di contesto di 100k token (circa 75.000 parole), ed è particolarmente adatto alla scrittura creativa e a fornire risposte più dettagliate. GPT-4 : si tratta naturalmente del modello più potente di OpenAI . Significativo passo avanti rispetto a ChatGPT, si dimostra migliore nel problem solving, nelle domande quantitative (matematica e fisica), nella scrittura creativa e in molti altri compiti impegnativi, la sua disponibilità in Poe è attualmente soggetta a limiti. La versione GPT-4-32k è potenziata da gpt-4-32k ed è un modello beta, con limiti nell’uso.

: si tratta naturalmente del modello più potente di . Significativo passo avanti rispetto a ChatGPT, si dimostra migliore nel problem solving, nelle domande quantitative (matematica e fisica), nella scrittura creativa e in molti altri compiti impegnativi, la sua disponibilità in Poe è attualmente soggetta a limiti. La versione GPT-4-32k è potenziata da gpt-4-32k ed è un modello beta, con limiti nell’uso. ChatGPT è potenziato da gpt-3.5-turbo di OpenAI e presenta caratteristiche più simili ad Assistant. La versione ChatGPT-16k è alimentata da gpt-3.5-turbo-16k e si tratta di un modello beta, con attualmente un utilizzo limitato.

è potenziato da gpt-3.5-turbo di OpenAI e presenta caratteristiche più simili ad Assistant. La versione è alimentata da gpt-3.5-turbo-16k e si tratta di un modello beta, con attualmente un utilizzo limitato. Google-PaLM: è potenziato dal modello PaLM 2 chat-bison-001 di Google.

Modalità di utilizzo

Ciascuno dei large language model (LLM) incluso in Poe, ha i propri punti di forza e la propria “personalità”: la piattaforma ci consente di sperimentare in modo semplice, e in un’interfaccia chat unificata, con ciascuno di essi.

La piattaforma funziona come di consueto per le Ai conversazionali: ci consente di porre domande al bot selezionato tramite un prompt, di approfondire ulteriormente le risposte secondo i meccanismi tipici delle chat, e così via.

A seconda delle caratteristiche della tecnologia sottostante il bot selezionato, l’AI avrà capacità maggiori o minori in task specifici come ad esempio il riassunto, la scrittura creativa, la scrittura di codice di programmazione, e così via.

È inoltre importante sottolineare che, se l’accesso alla piattaforma è gratuito, non è così per tutte le tecnologie che Poe utilizza e per le quali agisce da interfaccia utente, né per l’insieme delle sue funzionalità.

È possibile usare Poe senza una subscription, ma l’uso avrà dei limiti: per accedere ad alcuni dei modelli o per sbloccare determinate limitazioni, bisogna sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Il tipo di accesso e i limiti di utilizzo possono variare anche in modo rapido e frequente, vista la veloce evoluzione che stanno conoscendo i sistemi di intelligenza artificiale. Rimandiamo quindi al sito della piattaforma per i costi e le condizioni di utilizzo aggiornati.

Al momento, l’abbonamento a Poe costa 229,99 euro annuale o 22,99 mensile, e può essere acquistato in-app o sul sito. È anche possibile avviare un periodo free trial della durata di 7 giorni, alla fine del quale si attiva l’abbonamento (e la relativa fatturazione).

I primi passi in Poe

Ci sono dei limiti anche nell’uso con l’abbonamento: Quora dichiara che agli abbonati sono garantiti almeno 600 messaggi GPT-4 e 1.000 Claude-2-100k al mese a velocità normale. Una volta raggiunti i limiti di messaggi, nei momenti in cui Poe supera la capacità del sistema, la velocità, la qualità o la disponibilità stessa del bot potrebbero essere ridotte.

Nel menu della barra laterale, è possibile accedere alla pagina di sottoscrizione dell’abbonamento così come ai Settings, dove è possibile verificare lo stato dell’abbonamento e i nostri attuali limiti di utilizzo, oltre a varie opzioni di personalizzazione e configurazione; nonché accedere ad importanti contenuti quali la privacy policy, i termini di utilizzo e le linee guida.

Anche senza abbonamento, c’è comunque una quota di domande che possiamo porre gratuitamente, per iniziare a fare qualche esperimento con questo interessante “coltellino svizzero” dell’intelligenza artificiale.

Per iniziare a usare uno dei bot di Poe, con l’interfaccia web della piattaforma, basta selezionarlo (nel nostro esempio, è attivo Assistant), digitare la nostra domanda nella casella del prompt e premere Invio.

Dopo la risposta, Poe propone solitamente anche alcuni suggerimenti su ulteriori domande da fare nel contesto del quesito che abbiamo posto al bot. Si tratta di shortcut spesso utili per seguire in modo rapido le possibili diramazioni di una conversazione con l’AI. Il pulsante di fianco al prompt, con l’icona di una scopa, consente di “ripulire” il contesto della chat con il bot.

Il pulsante Stop che appare mentre il chatbot AI sta elaborando la sua risposta è utile nei casi in cui la performance in quel momento sia poco soddisfacente e l’elaborazione stia prendendo troppo tempo e volessimo interrompere l’operazione.

Allegare file e potenzialità social

Un aggiornamento introdotto di recente da Quora in Poe, oltre a includere nella piattaforma le versioni più nuove e potenti dei modelli Claude e GPT/ChatGPT, ha anche aggiunte nuove funzionalità utili all’interfaccia utente.

Tra queste ultime, c’è la possibilità di allegare un file (con il pulsante con l’icona della graffetta, nella casella del prompt).

Si tratta di un’opzione utile se ad esempio vogliamo chiedere al bot di tradurci o farci un riassunto di un testo di una certa lunghezza, che abbiamo disponibile in un file di testo. Grazie alla consapevolezza del contesto, possiamo chiedere al bot AI di eseguire l’elaborazione sul contenuto del documento.

La natura social di Quora non poteva non estendersi anche a Poe, e infatti la piattaforma per l’intelligenza artificiale non solo dispone di funzioni di condivisione di conversazioni e messaggi, ma rende anche partecipi di una community in cui è possibile esplorare i bot di altri utenti e finanche crearne di propri.