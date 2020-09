POCO X3 NFC, potenza e versatilità a un piccolo prezzo

È pensato per i giovani appassionati di tecnologia e di videogiochi, ma il nuovo POCO X3 (NFC) troverà sicuramente estimatori anche preso altri tipi di utenti. Funzioni, scelte tecnologiche, design e prezzo lo rendono infatti un prodotto davvero competitivo.

A gestire lo smartphone troviamo il nuovo processore Snapdragon 732G, che ha da poco preso il posto del 730 per diventare il più potente processore 4G di Qualcomm. Ad affiancarlo ci sono un’architettura basata sulla CPU Kryo 470 octa-core e una GPU Adreno 618 della serie Elite Gaming.

Per garantire una user experience fluida, lo smatphone incorpora la tecnologia LiquidCool 1.0 Plus, che combina un tubo di calore in rame più grande, con strati multipli di grafite che lavorano insieme per ridurre la temperatura del processore fino a 6 gradi. Non solo. Le performance possono essere ulteriormente ottimizzate durante la fase di gioco grazie all’ultima versione di Game Turbo 3.0, l’utility che ottimizza lo smartphone in base ai requisiti di gioco, per ottenere il massimo dall’hardware disponibile. Inoltre, il motore lineare sull’asse Z assicura un feedback aptico con oltre 150 modalità di vibrazione per diversi scenari.

Refresh rate da 120Hz e speaker stereo

POCO X3 NFC sfoggia poi un DotDisplay FHD+ da 6,67” con un refresh rate a 120Hz e touch sampling rate a 240Hz, due caratteristiche solitamente riservate ai modelli di fascia alta.

La funzione DynamicSwitch permette allo smartphone di risparmiare energia passando automaticamente, tra 50, 60, 90 e 120Hz, a seconda delle necessità e del formato del contenuto visualizzato sullo schermo. Questo, per esempio consente di aumentare il refresh rate per i giochi e di ridurlo per operazioni più leggere come la lettura, ottimizzando così il consumo di energia.

Per garantire la massima immersione, POCO X3 NFC è dotato anche di una coppia di speaker stereo: quello superiore equivale a 4 cc, quello inferiore a 1 cc. Entrambi hanno un’ampiezza di vibrazione fino a 0,5 mm e possono avvalersi della funzione di autopulizia per assicurare la medesima qualità audio nel tempo.

La sezione fotografica

POCO X3 NFC usa un sistema quad-camera posteriore composto da una fotocamera principale da 64 Mpixel, una ultragrandangolare da 13 Mpixel, una fotocamera macro da 2 Mpixel e un sensore di profondità da 2 Mpixel.

La fotocamera principale è dotata di sensore Sony IMX 682 con apertura ƒ/1,89 e 4-in-1 Super Pixel da 1,6 μm. L’ultra grandangolare ha un campo visivo di 119° supportato da un’apertura ƒ/2,2 e un pixel da 1 μm.

Sulla parte anteriore, il dispositivo sfoggia un piccolo dot per una fotocamera da 20 Mpixel con apertura ƒ/2,2 e 4-in-1 Super Pixel da 1,6 μm.

Gli appassionati di video possono registrare in 4K avvalendosi di caratteristiche come lo zoom video fluido, il focus peaking e il blocco AE/AF. Sono inclusi il supporto del formato LOG/RAW e la modalità Vlog.

Per garantire che gli utenti possano usare tutte le funzionalità di POCO X3 NFC senza patemi d’animo per la carica della batteria, lo smatphone è stato dotato di una batteria da 5.160 mAh che, assicura l’azienda, dura oltre due giorni in condizioni d’uso moderato. Inoltre, supporta una ricarica rapida da 33 W, il che significa che il dispositivo può essere caricato al 100% in 65 minuti e anche che in 30 minuti può arrivare al 62%.

Dal 10 settembre a prezzo speciale

POCO X3 NFC sarà in vendita dal 10 settembre alle ore 13 su mi.com, presso i Mi Store e su Amazon, al prezzo di 229,9 euro per la configurazione da 6GB+64GB, e di 269,9 euro per quella da 6GB+128GB. Tuttavia, dal 10 al 30 settembre il modello da 6GB+128GB sarà in vendita a 249,9 euro su mi.com e su Amazon. Inoltre, la versione da 6GB+ 64GB per le prime 24 ore sarà disponibile, fino a esaurimento scorte, a 199,9 euro su mi.com e Amazon.