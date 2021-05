Pmi, finanziamenti in 4 giorni dalle fintech: October e Qonto

Il mondo fintech europeo si muove per finanziare le Pmi: Qonto, soluzione di finance management per la quotidianità bancaria e contabile, e October, piattaforma per i prestiti alle Pmi, hanno dato il via a una partnership per rendere più facile l’accesso al credito per i piccoli imprenditori.

L’accordo consente ai clienti di Qonto in Italia e Francia l’accesso diretto, attraverso una procedura immediata, a un finanziamento finora erogabile solo dagli istituti di credito tradizionali.

Per richiedere a October il prestito con Qonto sono necessari solo pochi minuti e, in caso di esito positivo, i fondi vengono versati sul conto dell’utente entro 4 giorni.

Il processo viene definito come fluido e intuitivo: con pochi clic e rispondendo a poche domande, l’utente riceve un’offerta generata da un modello di analisi, che valuta la richiesta sulla base delle sue transazioni bancarie, garantendo massima affidabilità in sicurezza.

A differenza di quanto avviene normalmente con le banche tradizionali, October e Qonto non richiedono garanzie personali o dichiarazioni dei redditi, ma solamente di fornire alcune informazioni di base sul progetto da finanziare e sul business.

Come si richiede il finanziamento a October e Qonto

Per rendere il servizio democratico e accessibile a un maggior numero di utenti, October e Qonto hanno stabilito requisiti di eleggibilità il più possibile inclusivi: essere clienti Qonto da almeno un anno e aver generato un fatturato di almeno 60.000 euro negli ultimi 12 mesi.

Con questi requisiti i clienti italiani di Qonto potranno richiedere un prestito, della durata di 24 mesi, fino a un massimo di 30.000 euro.

In Italia l’offerta di October per i clienti Qonto sarà attivata nel corso del mese di maggio, ma già oggi per le imprese è possibile segnalare il proprio interesse per un finanziamento, così che la propria richiesta venga gestita prioritariamente appena il servizio sarà operativo.

October e Qonto prevedono di estendere il servizio offerto in collaborazione anche negli altri paesi europei nei quali sono presenti, partendo dalla Spagna.