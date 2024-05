Platform engineering: i 5 benefici delle piattaforme per le aziende

Il mercato del Platform Engineering sta crescendo in maniera esponenziale: le più recenti ricerche di mercato parlano di un valore di 5,1 miliardi di dollari nel 2023 e di un’impressionante proiezione che raggiungerà i 51 miliardi entro il 2033 con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 25,1% e un boom complessivamente del 900%.

Sono sempre più numerose le aziende che vogliono sviluppare ed implementare applicazioni di qualità in modo rapido ed efficace. Proprio a questo tema Mia-Platform, tech company italiana specializzata nella creazione e accelerazione di piattaforme e applicazioni digitali, ha inaugurato il primo appuntamento di un evento ricorrente, “Platmosphere”, svoltosi peraltro in un luogo emblematico, quale il Talent Garden Calabiana, punto di riferimento per la community europea di innovatori dell’ecosistema tech. Si è trattato del più grande evento tenuto finora sul tema piattaforme e Platform Engineering, che ha riunito oltre 400 partecipanti, nazionali e internazionali, e più di 200 aziende, appartenenti a 13 settori differenti.

“Platmosphere è molto più di un semplice evento: è un’opportunità straordinaria per riunire menti creative e appassionate del settore tech, con l’obiettivo di esplorare e costruire il futuro del Platform Engineering e della Composability. Il nostro claim per il 2024, «Compose your future», riflette la nostra visione e la nostra determinazione nel plasmare il domani attraverso l’innovazione e la collaborazione. Vogliamo creare uno spazio in cui i partecipanti possano condividere idee, esperienze e best practice, ispirandosi reciprocamente e aprendo nuove prospettive”, ha commentato Federico Soncini Sessa, COO di Mia-Platform.

L’evento ha visto l’alternarsi di sessioni più prettamente teoriche, dedicate al business e ai case study che hanno visto l’implementazione delle piattaforme di maggior successo, e sessioni più propriamente tecniche rivolte ai developer e agli ingegneri, durante cui si è potuto apprendere, per esempio, com’è possibile creare un’applicazione cloud-native da zero.

L’evento ha riunito oltre 40 relatori provenienti da alcune delle aziende più all’avanguardia nel panorama internazionale, che operano in settori verticali, come ad esempio il Finance e l’Healthcare, parlando di strategie di successo delle piattaforme e d’innovazione. Mentre le sessioni dedicate al business hanno esplorato come il Platform Engineering, il mondo dei dati e un approccio ‘composable’ abbiano favorito e implementato la propria crescita accelerando i processi d’innovazione e migliorando la scalabilità e la flessibilità delle piattaforme stesse.

Grande attenzione è stata posta, infatti, sulle piattaforme Client Business e la Composable Architecture, che rappresentano una svolta innovativa nel panorama tecnologico, offrendo soluzioni su misura per settori specifici: integrando AI e IoT migliorano l’efficienza, riducono i costi e ottimizzano i processi, oltre a promuovere la collaborazione sia all’interno della stessa organizzazione, sia all’esterno tra diverse imprese, consentendo lo scambio di conoscenze e migliori pratiche.

“È proprio questo scambio l’anima e lo scopo di questo evento – ha proseguito Giulio Roggero, CTO di Mia-Platform – con sessioni che valorizzano il concetto di Piattaforma a livello di business e momenti dedicati alla tecnologia e al live coding, siamo riusciti a condividere i diversi aspetti dello sviluppo software e convergere in una comune visione d’intenti: la valorizzazione dei propri asset digitali. Ogni azienda è una piattaforma dove tecnologie e persone in modo sinergico creano valore“.

Visione, questa, condivisa da alcune delle community tech più importanti, che hanno supportato l’evento in qualità di partner: tra questi troviamo Grusp, diventata ormai il punto di riferimento in Italia per le buone pratiche nel mondo dello sviluppo web, coinvolgendo professionisti in tutto il mondo, e CloudConf, che riunisce sviluppatori, startup e corporate per parlare di scalabilità, machine learning, innovazione, serverless, IoT e sicurezza. “Platmosphere ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento globale per il mondo delle Piattaforme, unendo Platform Engineering, la gestione dei dati e un approccio Composable. Continueremo a riunire i pionieri del settore tech, che ci piace chiamare ‘Platform Builders’, promuovendo una cultura di collaborazione e apprendimento continuo per ispirare e guidare il futuro dell’innovazione digitale”, ha concluso Francesco Soncini Sessa, Head of Strategic Alliances di Mia-Platform.

Dall’evento sono emersi 5 benefici per le aziende che utilizzano le piattaforme e si avvalgono del Platform Engineering: