Pixelmator: Apple intende acquisire la popolare app di editing di immagini

Il Pixelmator Team – che sviluppa app di editing di immagini e foto per Mac e iPhone molto popolari, come per l’appunto Pixelmator Pro, Pixelmator per iOS e Photomator – ha annunciato con un post nel proprio blog di aver firmato un accordo per l’acquisizione da parte di Apple, previa approvazione delle autorità competenti.

Il team sottolinea che al momento non ci saranno cambiamenti sostanziali alle applicazioni Pixelmator Pro, Pixelmator per iOS e Photomator e che ci saranno ulteriori aggiornamenti “entusiasmanti” in arrivo per gli utenti.

Il legame del team con le piattaforme e la community degli utenti Apple è naturalmente sempre stata molto forte.

Le parole del Pixelmator Team stesso: “Ci siamo ispirati ad Apple fin dal primo giorno, realizzando i nostri prodotti con la stessa attenzione al design, alla facilità d’uso e alle prestazioni. Guardando al passato, è pazzesco ciò che un piccolo gruppo di persone dedicate è riuscito a realizzare nel corso degli anni da Vilnius, in Lituania. Ora avremo la possibilità di raggiungere un pubblico ancora più vasto e di avere un impatto ancora maggiore sulla vita dei creativi di tutto il mondo.”

Il team di Pixelmator è stato fondato nel 2007 da due fratelli, Saulius Dailide e Aidas Dailide, con un obiettivo preciso: provare a creare le migliori app per l’editing di immagini che chiunque potesse utilizzare e apprezzare. L’obiettivo può dirsi centrato, considerando il fatto che in questi anni le app del team sono state premiate con numerosi riconoscimenti prestigiosi, come tre Mac App of the Year, un iPad App of the Year, due Apple Design Awards e molti altri.

Pixelmator per iPad è stato presentato all’evento speciale Apple di ottobre 2014 e gli utenti Apple sin dal primo giorno, il 2 febbraio di quest’anno, hanno potuto accedere a Photomator e Pixelmator come app per iPad nell’App Store di Apple Vision Pro.

Ora, si apre un capitolo del tutto nuovo per un team di sviluppo software che, nel proprio campo, ha dimostrato di possedere un grande talento.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Pixelmator.