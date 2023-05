Pixel Fold: arriva il primo telefono pieghevole di Google, ma non in Italia

Dopo le recenti anticipazioni, Google Pixel Fold è ora disponibile per il pre-ordine e inizierà ad essere spedito il mese prossimo.

Non ovunque, tuttavia: il nuovo foldable di Google sarà disponibile solo in Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, almeno al lancio iniziale.

Il nuovo smartphone pieghevole di Google, sottolinea l’azienda, combina l’utilità di Pixel con un design che si trasforma in un tablet compatto, offrendo ancora più modi di utilizzare il dispositivo.

Il tutto è alimentato dal chip Tensor G2 di Google, che rende Pixel Fold veloce e sicuro, assicura la società di Mountain View.

Quando è chiuso, Pixel Fold presenta la silhouette familiare di smartphone che sta nel palmo della mano e scivola in tasca. Aprendolo, si scopre uno schermo da 7,6 pollici con un profilo che Google afferma essere il più sottile rispetto a qualsiasi altro telefono pieghevole sul mercato.

Per creare questo design pieghevole, Google dichiara di non aver accettato alcun compromesso su forma e funzione. Molti dei componenti del Pixel, dalla fotocamera alla batteria, dagli altoparlanti alla tecnologia aptica, sono stati riprogettati per adattarsi al design sottile.

La cerniera custom sviluppata da Google non solo contribuisce allo spessore ridotto, ma è anche molto resistente. Inoltre, Pixel Fold ha una classificazione IPX8 per la resistenza all’acqua.

Che siano aperti o chiusi, gli schermi del Google Pixel Fold aprono infinite possibilità d’uso, per il divertimento e il lavoro.

Quando è chiuso, lo schermo esterno consente di svolgere tutte le normali attività che ci si aspetta da un telefono Pixel, come rispondere ai messaggi, navigare in Chrome o utilizzare la suite di funzioni di assistenza alle chiamate, come Direct My Call, Call Screen, Hold for Me e Clear Calling.

Quando è completamente aperto, lo schermo interno offre tutti i vantaggi di un tablet. Molte delle applicazioni più diffuse sono ottimizzate per sfruttare al meglio lo schermo più grande. Gli utenti potranno immergersi nella visione di video, leggere un libro e giocare, oppure godersi lo spazio per fare più cose. Utilizzare la Taskbar per passare facilmente da un’app all’altra o trascinare un’app compatibile in modalità splitscreen per eseguire il multitasking con due app affiancate.

In modalità splitscreen, è possibile trascinare e rilasciare facilmente i file tra le diverse app, ad esempio da Google Foto a Messaggi e Slides. Poiché la Taskbar è dinamica, scompare al termine dell’utilizzo per non occupare spazio sullo schermo.

E non è tutto: con la modalità tabletop è possibile anche avere le mani libere, per sedersi e rilassarsi mentre si guardano i contenuti o si catturano foto o video senza un treppiede. La modalità tabletop è particolarmente utile con YouTube. La metà superiore riproduce il video e, con un prossimo aggiornamento dell’app, si potranno avere anche i controlli di riproduzione nella metà inferiore.

Google Pixel Fold offre molte delle esperienze della fotocamera che ci si aspetta da un Pixel: Super Res Zoom con zoom ottico 5x, Real Tone, Night Sight e Portrait, oltre alle modalità di livello professionale del Pixel 7 Pro, come i video HDR a 10 bit. Inoltre, è possibile utilizzare Magic Eraser e Photo Unblur in Google Foto per ottenere le immagini più belle.

Con la fotocamera posteriore Selfie su Pixel Fold, è possibile ottenere selfie di elevata qualità su un Pixel. È possibile utilizzare lo schermo esterno come mirino e la fotocamera principale da 48 megapixel per ottenere selfie sorprendenti.

È anche possibile impostare Pixel Fold in modalità tabletop dall’altra parte della stanza e unirsi a tutti nello scatto per un selfie di gruppo, nonché utilizzare il nuovo gesto del palmo della mano per attivare l’otturatore. Infine, per scattare le foto di astrofotografia per cui Pixel è apprezzato, anche senza un treppiede a portata di mano, è possibile utilizzare la modalità tent per puntare la fotocamera verso il cielo notturno e utilizzare il display frontale per i controlli della fotocamera.

All’I/O Google ha dato un’anticipazione di un’esperienza che arriverà su Pixel Fold al lancio di Android 14 nel corso dell’anno.

Grazie a Tensor G2, la modalità Dual Screen interpreter utilizza simultaneamente lo schermo interno e quello esterno per tradurre le conversazioni in diretta. Grazie a questa funzione, sarà possibile avere conversazioni più naturali tra le varie lingue, senza doversi stringere attorno a un unico schermo.

Google Pixel Fold sarà disponibile in due colori, Porcelain e Obsidian, come abbiamo detto solo in alcuni Paesi; quando si preordina il pieghevole negli Stati Uniti si riceve anche un Google Pixel Watch.