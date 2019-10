In occasione di Made by Google ’19, come era universalmente atteso Google ha lanciato la nuova generazione di smartphone top di gamma della casa: Pixel 4 e 4 XL.

La caratteristica peculiare di uno smartphone è il suo schermo touch, eppure per controllare il nuovo Pixel è sempre meno necessario toccare il telefono. Innanzitutto, per la presenza dell’Assistente Google, che con la nuova versione del device può beneficiare di una integrazione ancora più profonda.

Grazie a questa maggiore integrazione in Pixel 4 e al redesign a cui è stato sottoposto, in modo che non occupi troppo spazio sullo schermo, l'Assistente Google ora consente all’utente di svolgere meglio attività su altre app in multitasking. L’Assistente è inoltre ora più rapido e considera anche il contesto della richiesta, per offrire risposte migliori.

Pixel 4 integra inoltre la funzione Motion Sense, che utilizza un sensore radar miniaturizzato per rilevare i movimenti attorno al telefono. Grazie a questa funzionalità, lo smartphone è in grado di rilevare quando l’utente si sta avvicinando ad esso e, di conseguenza, avvia lo sblocco facciale per essere pronto più velocemente o, al contrario, spegne lo schermo quando l’utente si allontana.

Oltre a questo, la nuova funzione Gesti rapidi consente di eseguire alcune operazioni di controllo dello smartphone anche senza toccarlo. Per esempio, muovendo semplicemente la mano sopra lo schermo del telefono è possibile saltare i brani di una playlist, posticipare una sveglia, silenziare la suoneria e altro. Motion Sense, ha informato Google, è abilitato ovunque Pixel 4 è in vendita tranne che in Giappone, dove arriverà presto.

Pixel 4 porta con sé anche un upgrade del comparto fotografico. Ora sul retro del telefono ci sono due fotocamere, tra cui un nuovo teleobiettivo. Le nuove funzionalità hardware si combinano poi con quelle software, come ad esempio il Super Res Zoom.

Per gli utenti in lingua inglese, c’è anche la nuova app Recorder che serve a registrare riunioni o lezioni e trascrive simultaneamente il parlato.

Per quanto riguarda le prestazioni, Pixel 4 è dotato di 6 GB di RAM, 64 GB o 128 GB di archiviazione e processore Qualcomm Snapdragon 855 octa-core con Adreno 640 e Pixel Neural Core. Quest’ultimo è l’engine per il processamento on-device, l'always-on computing e il machine learning. Pixel 4 integra anche il chip di sicurezza custom Titan M di Google, per proteggere i dati più sensibili e garantire l'integrità del sistema operativo.

Lo schermo è uno Smooth Display fino a 90 Hz, da 5,7” FHD+ a 444 ppi nel Pixel 4 e da 6,3” QHD+ a 537 ppi nel modello 4 XL.

I prezzi partono da 759,00 euro per Pixel 4 e da 899 euro per la versione 4 XL.

Maggiori informazioni sono disponibili sullo Store online di Google.