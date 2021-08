Pitch, la piattaforma per creare presentazioni professionali

Pitch è una piattaforma software di presentazioni collaborativa per i team moderni, con un focus sulla collaborazione in tempo reale, i flussi di lavoro smart e la progettazione intuitiva.

Pitch è progettato per rendere veloce e piacevole per ogni team creare e distribuire presentazioni dall’aspetto professionale. E per far sì che sia facile per chiunque trovare l’ispirazione giusta, grazie ai template realizzati da esperti.

La startup è stata fondata nel 2018 da un team di otto co-fondatori, alcuni dei quali coinvolti anche nello sviluppo della nota e apprezzata app per i to-do Wunderlist. Come il co-fondatore e Ceo Christian Reber, che aveva fondato Wunderlist che poi è stata acquisita da Microsoft.

Le presentazioni, secondo Christian Reber, sono lo strumento migliore per comunicare idee e pensieri complessi in termini semplici e fruibili. È per questo, ha sottolineato il Ceo della società, che Pitch intende costruire un ecosistema completo per la pubblicazione e lo scambio di presentazioni e template.

In primavera l’azienda ha annunciato di aver raccolto 85 milioni di dollari in finanziamenti di serie B guidati da Lakestar e Tiger Global, a cui si sono uniti i precedenti investitori Thrive Capital e Index Ventures. Questo nuovo investimento ha dato la possibilità al team di sviluppo di perseguire la sua vision per Pitch.

Uno degli obiettivi è quello di connettere chiunque sia alla ricerca di ispirazione con contenuti di classe mondiale dei migliori creatori e marche per aiutare gli utenti a iniziare la loro presentazione.

Sin dalla nascita di Pitch, l’azienda si è concentrata sullo sviluppo di un’esperienza più veloce e piacevole per i team per creare, collaborare e condividere presentazioni d’impatto.

La roadmap, anche nel 2021, ha visto l’introduzione costante di miglioramenti importanti, come animazioni e transizioni, raggruppamento, zoom, app mobili per Android e iOS, opzioni di esportazione più raffinate, collaborazione in tempo reale ancora più veloce e reattiva, e molto altro ancora.

La vision è però ancora più ambiziosa: trasformare Pitch in una destinazione fiorente, sono le parole di Christian Reber, per i migliori pensatori e creatori del mondo, in cui condividere idee rivoluzionarie e dove tutti possono esprimersi con lo storytelling o cercare (e fornire) ispirazione. Con una community che faccia crescere questo ecosistema di contenuti e publishing.

Ma nella roadmap non mancano nuove funzionalità di prodotto, a partire da migliori opzioni di condivisione e da analytics avanzati.

Il tipico processo di condivisione di una presentazione è molto frammentato, secondo Pitch. Per la maggior parte delle persone di solito significa creare un deck, convertirlo in un PDF statico e inviarlo via e-mail come allegato o caricarlo su un servizio esterno per trasferirlo.

E anche dopo averlo fatto, l’utente ha poca o nessuna visibilità se il destinatario lo ha aperto, cosa ne pensa, se lo ha condiviso con altri, o se non lo ha ricevuto affatto.

Secondo i fondatori di Pitch, i team necessitano di un flusso di lavoro integrato per la distribuzione e la performance. Ed è per questo che Pitch ha introdotto le viste di presentazione e ha nella roadmap funzioni per la condivisione sicura e gli analytics avanzati proprio all’interno dell’ambiente dell’app.

Il team di sviluppo sta anche costruendo nuovi modi per evidenziare, registrare e riprodurre le presentazioni in qualsiasi contesto. Pitch vuole consentire ai presentatori di fornire narrazioni espressive che possano essere fruite in qualsiasi momento e su qualsiasi piattaforma, e dare ai destinatari la flessibilità di aggiornarsi quando sono pronti, non quando gli orari di tutti sono allineati.

Ciò sarà possibile grazie alle funzioni di registrazione e riproduzione per la delivery di presentazioni asincrona.