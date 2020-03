CollabNet VersionOne (CollabNet), specializzata in sviluppo collaborativo e pianificazione Agile, e XebiaLabs, focalizzata sul DevOps per le aziende e specializzata nella orchestrazione delle release, nel deployment e nella continuous delivery, hanno annunciato la fusione delle due società.

Insieme all’operazione di fusione, le due società hanno anche annunciato che Ashok Reddy, un esperto di lunga data del settore ed ex dirigente di Broadcom, dove ha guidato la Enterprise Software Division, è entrato a far parte dell'azienda combinata come CEO. Derek Langone, attuale CEO di XebiaLabs, ricoprirà il ruolo di Presidente della società frutto dell’unione delle due aziende e Stephen Gregorio, EVP e CFO di XebiaLabs, ricoprirà il ruolo di CFO.

Fondata nel 2008, XebiaLabs è un affermato fornitore di strumenti di sviluppo per la gestione delle versioni e per l’automazione. La società fornisce software di orchestrazione delle release e di application delivery, che consentono alle aziende di orchestrare, automatizzare e analizzare l'intera pipeline dei rilasci del software, su scala enterprise.

Nella visione comune delle due aziende, le funzionalità downstream di XebiaLabs integrano il portafoglio di prodotti upstream di CollabNet, che include VersionOne, per la pianificazione e la gestione Agile aziendale, VS, piattaforma di Value Stream Management per i flussi di lavoro connessi e la visibilità nell'intero flusso del valore, e TeamForge, strumento di version control su scala enterprise e di gestione del ciclo di vita delle applicazioni.

L’obiettivo della società frutto della fusione delle due aziende è stato illustrato dal CEO della nuova realtà, Ashok Reddy, secondo il quale l’unione delle forze tra CollabNet e XebiaLabs sarà in grado di fornire una piattaforma che consenta la trasformazione digitale su larga scala con i processi Agile e DevOps, pronta a adattarsi, apprendere e migliorare continuamente, specialmente in un mondo di app ed esperienze intelligenti basate sull'intelligenza artificiale.

Sui rispettivi siti sono disponibili maggiori informazioni su CollabNet VersionOne e su XebiaLabs.