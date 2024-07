Philips: nuovi monitor 4K UHD per la produttività e il comfort al lavoro

Nel mese di luglio, la linea di prodotti della serie E1 di Philips Monitors si espande con l’aggiunta di quattro nuovi modelli all’interno della sua ampia offerta per i professionisti dinamici di oggi. Caratterizzati da una serie di innovazioni che migliorano la produttività, questi monitor dal design accattivante assicurano che sia i professionisti che gli utenti amatoriali abbiano tutto ciò che serve per ottenere il massimo da ogni giornata lavorativa.

I monitor Philips 27E1N1800A, 27E1N1800AE, 27E1N1900AE e 32E1N1800LA sono dotati di un display 4K UHD da 27″/68,6 cm o 32″/80 cm con un design elegante e raffinato, un profilo standard senza cornice su tre lati per facilitare la configurazione di più monitor e caratteristiche innovative per migliorare le prestazioni visive e il comfort fisico.

Questi monitor – sottolinea Philips – sono progettati per essere un vero piacere per gli occhi: le tecnologie IPS e VA (32E1N1800LA) offrono ampi angoli di visione, immagini nitide e colori brillanti, mentre la risoluzione 4K UHD UltraClear garantisce una resa sorprendente di fotografie, immagini CAD, grafica 3D e persino fogli di calcolo. Inoltre, SmartContrast analizza i contenuti sullo schermo e regola automaticamente i colori e la retroilluminazione per aumentare il contrasto, in modo che immagini e video siano sempre visualizzati in modo ottimale.

Indipendentemente dalla qualità delle immagini, le lunghe ore trascorse davanti ai display a LED possono provocare affaticamento o stanchezza agli occhi: ecco perché tutti questi modelli sono dotati della tecnologia Flicker-free, che regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, e della modalità LowBlue, per ridurre la luce blu a onde corte basandosi su un’avanzata intelligenza software, in modo che gli utenti potranno lavorare e giocare in tutta tranquillità.

Questi monitor – mette ancora in evidenza Philips – sono stati progettati per rendere ogni giornata lavorativa il più fluida possibile, grazie a funzioni come la gestione integrata dei cavi per mantenere uno spazio di lavoro pulito e ordinato: DisplayPort e HDMI per una connettività digitale universale, USB-C per un rapido trasferimento dei dati e una coppia di altoparlanti stereo integrati per una multimedialità più coinvolgente.

Anche l’ambiente ne trae vantaggio, grazie alle caratteristiche di risparmio energetico, come il ridotto consumo di energia e le certificazioni a basso consumo energetico, tra cui la RoHS, nonché i materiali eco-compatibili, tra cui l’imballaggio riciclabile al 100%.

E poiché la produttività non dovrebbe mai andare a scapito del comfort fisico, sia il 27E1N1800AE che il 27E1N1900AE includono un supporto ergonomico, regolabile in altezza e inclinabile di -5°/20°, che consente agli utenti di scegliere l’altezza e l’angolazione più adatte a loro.

I monitor Philips 27E1N1800A, 27E1N1800AE, 27E1N1900AE e 32E1N1800LA sono stati progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti di ogni settore, in particolare grazie alla loro elevata qualità visiva, alle funzioni che migliorano la praticità e al design ergonomico ed ecologico, che li rende ideali per il lavoro da casa.

Disponibili da metà giugno, i modelli Philips 27E1N1800A, 27E1N1800AE e da luglio i modelli Philips 27E1N1900AE e 32E1N1800LA saranno acquistabili rispettivamente al prezzo consigliato di 249 euro, 259 euro, 319 euro e 299 euro.