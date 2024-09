Philips 27B2U6903, il nuovo monitor 4K da 27” per aziende e professionisti

Il nuovo monitor Philips 27B2U6903 offre colori brillanti, connettività e una serie di caratteristiche che migliorano lo spazio di lavoro.

Il 27B2U6903 è l’ultimo nato della linea di monitor aziendali Philips e offre tecnologie all’avanguardia, come la risoluzione UHD 4K e la connettività Thunderbolt 4, che mirano a rendere più fluide e di migliore qualità le attività quotidiane.

Questo monitor è pensato per i professionisti che desiderano migliorare la loro esperienza visiva. Il suo pannello LED IPS non solo è dotato di una potente risoluzione 3840 x 2160 (4K UHD), ma ha anche una gamma cromatica di 1.074 colori che, se combinata, rende i colori più vivi sullo schermo. In una cornice da 27 pollici, queste due caratteristiche offrono un’esperienza d’immagine sorprendente e ad alto contrasto.

Un’altra caratteristica del Philips 27B2U6903 è la connettività Thunderbolt 4. Non solo si tratta di una funzione potente di per sé, ma è particolarmente adatta proprio per le aziende. Grazie a un’unica connessione, gli utenti possono creare una configurazione a doppio schermo tramite il daisy chaining, trasferire dati a dispositivi esterni a velocità elevate e ricaricare i dispositivi collegati con una potenza fino a 100W.

La connettività è assicurata anche dalla connessione Ethernet del monitor tramite RJ45, che consente agli utenti di disporre di una connessione Internet stabile e ad alta velocità.

Uno dei più recenti progressi tecnologici del monitor Philips 27B2U6903 è il PowerSensor 2. Rispetto al PowerSensor originale, il PowerSensor 2 migliora ulteriormente le capacità di risparmio energetico mettendo automaticamente sia il monitor che il computer collegato in modalità sleep quando l’utente si allontana dallo schermo e riattivando entrambi i dispositivi quando l’utente viene nuovamente individuato.

Inoltre, bloccando il computer collegato in modalità stand-by, il nuovo PowerSensor2 garantisce una maggiore sicurezza per l’utente durante la sua assenza. Per attivare la funzione di risparmio energetico di PowerSensor 2 sono necessari solo due requisiti: Windows 11 deve essere installato e l’impostazione OSD del monitor deve essere impostata su “Utente”.

Il monitor Philips 27B2U6903 è ricco di altre caratteristiche: oltre alla grafica e alla connettività, questo monitor è dotato di altri aspetti aggiuntivi che hanno lo scopo di semplificare la giornata lavorativa.

Uno dei migliori esempi è la funzione Smart KVM: gli utenti possono passare efficacemente da una sorgente all’altra tramite il tasto di scelta rapida del monitor o premendo tre volte il tasto “ctrl” della tastiera.

Inoltre, per alleviare la tensione dovuta alle lunghe ore davanti al computer, il supporto del Philips 27B2U6903 è regolabile in altezza; ciò significa che può essere inclinato, ruotato e orientato per adattarsi alle impostazioni personali più comode.

Combinando tutte queste caratteristiche in un unico monitor, è facile capire perché il Philips 27B2U6903 può essere la soluzione ideale ed efficace per lo spazio di lavoro, afferma il produttore.

Questo monitor sarà disponibile per l’acquisto dalla seconda metà di settembre a un prezzo consigliato di 549,00 euro.