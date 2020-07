Personal Data, Giuliano Tonolli nuovo amministatore delegato

Giuliano Tonolli è il nuovo amministratore delegato di Personal Data, system integrator bresciano del Gruppo Project, focalizzato su soluzioni per la virtualizzazione e la business continuity dei sistemi IT.

Il nuovo incarico dato a Tonoll si inserisce in un progetto di crescita del Gruppo Project che continua a investire in Personal Data dal 2012, arrivando a detenere a oggi il 70% del capitale.

Sul mercato Ict da 40 anni, Personal Data è specializzata in soluzioni infrastrutturali personalizzate per la gestione, la virtualizzazione e la business continuity dei sistemi IT. Trasforma i processi aziendali e organizzativi, con tecnologie, competenze e servizi attraverso soluzioni on premise, cloud o ibride.

Giuliano Tonolli è entrato in Personal Data nel 1990 con un ruolo commerciale per divenirne diviene in tempi rapidi Direttore Vendite dove ha contribuito alla progressiva crescita dell’azienda nei settori della virtualizzazione, della centralizzazione e della continuità operativa dei sistemi IT per qualsiasi organizzazione.

Tonolli è anche decision maker di Personal Data sulla scelta delle tecnologie più all’avanguardia da inserire in portfolio e del loro posizionamento sul mercato.

A capo del Gruppo Project, composto da cinque società con oltre 300 addetti suddivisi nelle diverse sedi c’è Project Informatica, un corporate dealer che accompagna le imprese, private e pubbliche di ogni dimensione, nel percorso strategico di trasformazione dei processi aziendali e organizzativi attraverso tecnologie e competenze IT per soluzioni on premise, cloud (public, private o hybrid) e in modalità as a service.