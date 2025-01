Perplexity Sonar, l’API per integrare funzionalità di ricerca AI nelle applicazioni

Perplexity Sonar è l’API della piattaforma di ricerca basata sull’intelligenza artificiale. È possibile utilizzarla per integrare nelle applicazioni una ricerca generativa, alimentata da informazioni e citazioni in tempo reale. L’azienda offre anche una versione Pro con funzionalità più approfondite.

Come afferma Perplexity, non c’è mai stato un momento migliore per costruire soluzioni con l’IA. Ma, man mano che gli strumenti di IA diventano più pervasivi, l’accuratezza è fondamentale. Sebbene la maggior parte delle funzioni di IA generativa oggi abbia risposte informate solo dai dati di addestramento, questo limita le loro capacità. Per ottimizzare la fattualità e l’autorevolezza, le API richiedono una connessione in tempo reale a Internet, con risposte informate da fonti affidabili.

Con l’API Sonar e Sonar Pro di Perplexity (la seconda ora disponibile per tutti gli sviluppatori), è possibile creare le proprie capacità di ricerca generativa grazie a una ricerca in tempo reale e in tutto il web e alle caratteristiche di Perplexity che ci si aspetta, come le citazioni. Il team sta inoltre ampliando l’accesso pubblico a funzionalità avanzate come la modalità JSON e i filtri per i domini di ricerca per determinati livelli di utilizzo.

La API Sonar – afferma Perplexity – è leggera, conveniente, veloce e semplice da usare e ora include le citazioni e la possibilità di personalizzare le fonti (gli aggiornamenti delle funzionalità più richiesti dalla community). È ideale per le aziende che hanno bisogno di integrare funzioni leggere di domande e risposte ottimizzate per la velocità.

Per le aziende che desiderano funzionalità più avanzate, l’API di Sonar Pro è in grado di gestire query approfondite e in più fasi con una maggiore estensibilità, come il doppio del numero di citazioni per ricerca rispetto a Sonar in media. Inoltre, grazie a una finestra di contesto più ampia, è in grado di gestire ricerche più lunghe e articolate e domande di follow-up.

Per iniziare a utilizzare l’API Sonar, è possibile consultare la documentazione sul sito web di Perplexity.