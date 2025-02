Perplexity Deep Research fa ricerche e analisi approfondite al posto nostro

Perplexity ha lanciato Deep Research, pensato per far risparmiare ore di tempo agli utenti, conducendo ricerche e analisi approfondite per conto loro. Quando si pone una domanda Deep Research, spiega il team, Perplexity esegue decine di ricerche, legge centinaia di fonti e analizza il materiale per fornire autonomamente un rapporto completo. La funzione eccelle in una serie di compiti di livello esperto, dalla finanza al marketing alla ricerca sui prodotti, e ottiene punteggi elevati in Humanity’s Last Exam.

Perplexity ritiene che tutti debbano avere accesso a potenti strumenti di ricerca. Ed è per questo che ha reso Deep Research gratuito per tutti. Gli abbonati Pro avranno a disposizione un numero illimitato di interrogazioni di Deep Research, mentre i non abbonati avranno accesso a un numero limitato di risposte al giorno. Deep Research è disponibile da oggi sul web e sarà presto disponibile anche per iOS, Android e Mac.

Per provarla, basta andare su perplexity.ai e selezionare “Deep Research” dal selettore di modalità nella casella di ricerca prima di inviare la propria query.

Perplexity – sottolinea il team – eccelle già nella risposta alle domande. Deep Research porta la risposta alle domande a un livello superiore, spendendo 2-4 minuti per svolgere il lavoro che un esperto umano impiegherebbe molte ore. Ecco come funziona:

Ricerca con ragionamento – Dotata di capacità di ricerca e codifica, la modalità Deep Research di Perplexity esegue ricerche iterative, legge documenti e ragiona su cosa fare successivamente, affinando il piano di ricerca man mano che impara a conoscere meglio le aree tematiche. Ciò è simile al modo in cui un essere umano potrebbe ricercare un nuovo argomento, affinando la propria comprensione nel corso del processo.

Stesura del rapporto – Una volta valutati tutti i materiali di partenza, l'agente sintetizza la ricerca in un report chiaro e completo.

Esportazione e condivisione – È possibile esportare il rapporto finale in un PDF o in un documento, oppure convertirlo in una Perplexity Page e condividerlo con colleghi o amici.

Perplexity sottolinea di aver sviluppato Deep Research per consentire a tutti di condurre analisi di un livello da esperto su una serie di argomenti complessi. Deep Research eccelle nella creazione di artefatti di lavoro in settori quali la finanza, il marketing e la tecnologia, ed è altrettanto utile come consulente personale in aree quali health, la ricerca sui prodotti e la pianificazione dei viaggi.

Deep Research di Perplexity raggiunge un punteggio di accuratezza del 21,1% in Humanity’s Last Exam, significativamente superiore a Gemini Thinking, o3-mini, o1, DeepSeek-R1 e molti altri modelli leader. Humanity’s Last Exam è un benchmark completo per i sistemi di intelligenza artificiale, composto da oltre 3.000 domande su più di 100 materie, dalla matematica alle scienze, dalla storia alla letteratura.

Con un punteggio del 93,9% di accuratezza nel benchmark SimpleQA – una banca dati di diverse migliaia di domande che verificano la fattualità – Perplexity Deep Research supera di gran lunga le prestazioni dei modelli principali, mette in evidenza il team.

Inoltre, Deep Research su Perplexity non solo raggiunge punteggi elevati nei benchmark di settore, ma lo fa anche completando la maggior parte dei compiti di ricerca in meno di 3 minuti – e il team sta lavorando per renderli ancora più veloci in futuro.