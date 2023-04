Per Pixelmator Photo, nuove funzioni AI e un nuovo nome: Photomator

Il team di Pixelmator ha annunciato che l’applicazione Pixelmator Photo ha ora un nuovo nome: Photomator.

Ma le novità non si esauriscono qui: la versione 2.3 presenta anche un design rinnovato e rappresenta un aggiornamento che va ben oltre l’aspetto estetico.

Il team di sviluppo ha infatti introdotto una nuova e potente funzione di regolazione selettiva che ha il potenziale di cambiare completamente il modo di modificare le foto in Photomator.

D’ora in poi, afferma il team, sarà possibile selezionare e modificare facilmente aree specifiche di una foto utilizzando una serie di selezioni e maschere, così come effettuare selezioni automaticamente, utilizzando l’intelligenza artificiale.

È ora possibile selezionare aree specifiche di una foto che si desidera modificare e apportare modifiche solo alle aree selezionate. Inoltre, grazie a un algoritmo di selezione potenziato dall’intelligenza artificiale, è possibile selezionare automaticamente gli elementi comuni delle foto: persone, sfondi e cieli.

Con un semplice tocco, l’algoritmo AI esegue una scansione intelligente della foto, individua il punto in cui si trova il soggetto, lo sfondo o il cielo ed effettua una selezione precisa di quell’area per consentire all’utente di apportare subito le modifiche.

Oltre a effettuare selezioni automatiche, è possibile lavorare con maschere sfumate personalizzabili, selezionare aree in base al loro colore o semplicemente dipingere sulle aree da modificare con un pennello. È possibile creare tutte le selezioni desiderate in diverse parti della foto e persino combinare più selezioni.

Quando si aggiungono selezioni a una foto, queste appaiono come livelli individuali nel browser dei Layer. In questo modo è molto facile tenere traccia delle modifiche apportate. È possibile attivare e disattivare i livelli di selezione e trovare altre opzioni per rinominarli, eliminarli o riorganizzarli, assicura il team.

Nel browser Layer è possibile utilizzare le modalità di fusione per affinare le selezioni, combinarle o creare effetti artistici di grande impatto. Ad esempio, è possibile selezionare automaticamente il soggetto, il cielo o lo sfondo di una foto e poi usare un pennello per dipingere al di sopra alcuni dettagli extra che si desidera includere nella selezione.

Tutte le novità di Photomator 2.3 sono descritte nella pagina degli update sul sito di Pixelmator.

E le novità non finiscono qui.

Per gli utenti che attendono Photomator per Mac, il team ha annunciato che è quasi pronto. Per le ultime rifiniture, il Pixelmator Team ha invitato coloro che lo desiderano a diventare beta tester di Photomator.

Si tratta di un programma beta, ha sottolineato il team, in cui i posti disponibili per i test sono limitati. Per fare richiesta di essere tra i primi a esplorare e provare Photomator su Mac, in versione beta, è possibile compilare il modulo messo a disposizione dal team di Pixelmator.