Per la Festa della Repubblica, Amazon omaggia l’Italia con il tricolore

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, Amazon celebra l’Italia con un’iniziativa speciale illuminando con il tricolore le Sfere che compongono il centro direzionale di Seattle.

L’illuminazione delle Sfere celebra la ricorrenza della Festa della Repubblica, in occasione della quale Amazon, per il secondo anno consecutivo, ha aperto una speciale finestra promozionale sul Made in Italy, dal 29 maggio al 2 giugno, in 11 Paesi – Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Svezia, Polonia e Paesi Bassi – dove i clienti potranno acquistare online un’ampia selezione di prodotti dai più famosi marchi italiani e da migliaia di piccole e medie imprese (PMI) che, attraverso Amazon, raggiungono clienti in tutto il mondo.

Le “Giornate del Made in Italy Digitale” (Digital Made in Italy Days) sono promosse congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri, ICE Agenzia e Amazon per la promozione del Made in Italy nel mondo.

Le Sfere sono uno spazio che consente ai dipendenti Amazon di lavorare o godersi la pausa pranzo in un ambiente più simile a un parco che a un ufficio. Si tratta di un open space, senza uffici o sale riunioni, che intende ricreare un legame tra lo spazio urbano e la natura: ospita più di 40.000 piante provenienti dalle foreste pluviali di oltre 30 Paesi.

In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica che si terranno presso l’Ambasciata Italiana di Washington, inoltre, gli ospiti saranno omaggiati con il pregiato olio extravergine della realtà lombarda Olivottoil e con la bottarga di muggine dell’azienda romana Mr Moris.

Attraverso i “Made in Italy Days”, Amazon ribadisce il suo impegno a sostenere le oltre 20.000 PMI che vendono sul suo negozio online, e che hanno creato ad oggi oltre 60.000 posti di lavoro in Italia, a raggiungere 1,2 miliardi di euro di vendite all’estero all’anno entro il 2025.