Peoplelink: la software suite HR per affrontare lo smart working nel 2022

Peoplelink, azienda milanese che sviluppa soluzioni dedicate alla gestione delle risorse umane a 360°, in cloud e fruibili in modalità SaaS (Software as a Service), propone da sempre una software suite predisposta sia per il lavoro in sede sia per il lavoro in smart working.

Questo modello lavorativo ha avuto una forte espansione in Italia come soluzione per limitare la diffusione del Covid-19, ed oggi ha tutte le caratteristiche per rimanere una consuetudine per moltissime realtà imprenditoriali del nostro Paese.

Certo, in quest’ultimo periodo il concetto di smart working è stato abbastanza travisato, passando da una logica del “lavoro come e dove voglio” ad una forzatura del “lavoro da casa ma con gli stessi orari dell’ufficio”.

Nulla da obiettare vista la situazione recente, ma oggi le aziende hanno un’impellente necessità di predisporre un piano per non perdere i benefici della digitalizzazione, accresciuti e sperimentati negli ultimi anni.

L’introduzione di strumenti digitali moderni è fondamentale e non più demandabile, perché è necessario permettere ai dipendenti che lavorano da remoto, ma non solo, di eseguire agevolmente operazioni indispensabili per il corretto svolgimento delle loro attività professionali ed agli HR manager di avere a disposizione informazioni in real-time.

Principali caratteristiche dei software adatti allo smartworking e le soluzioni proposte da Peoplelink

I software utili a rendere lo smart working vantaggioso sia per il lavoratore sia per l’azienda devono basarsi sul cloud, sulla flessibilità, sulla semplicità di utilizzo e sulla sicurezza; inoltre devono sempre avere un’estensione sui dispositivi mobili.

Peoplelink è sempre stata una società cloud & mobile native ed ha realizzato una serie di software e processi pensati per risolvere ogni aspetto della gestione delle HR in azienda:

Gestione anagrafica delle proprie risorse storicizzata, strutturata e personalizzabile;

Valutazione delle competenze con schede di valutazione e sondaggi aziendali;

Acquisizione delle timbrature in sede, da remoto, da mobile, con geo-localizzazione;

Gestione dei timesheet, dei giustificativi e delle attività aziendali;

Interazione con il mondo della rilevazione delle presenze in ogni suo aspetto;

Archiviazione e condivisione omnicanale dei documenti;

Rendicontazione delle note spese.

La gestione delle risorse umane, infatti, è un argomento vasto che raggruppa tantissimi aspetti e che per essere svolta al meglio necessità di processi definiti e di un workplace condiviso tra tutti gli attori: dipendenti, collaboratori, responsabili, HR manager e amministrazione.

Tra i diversi prodotti sviluppati da Peoplelink sono presenti due software particolarmente adatti alla gestione del lavoro in regime di smartworking: People@Task e People@Time.

People@Task è il software cloud pensato per organizzare sia le attività interne all’azienda che quelle legate a commesse di clienti.

Il principale vantaggio di questa soluzione è quello di poter compilare, validare, gestire timesheet in modo semplice ed ovunque vi sia una connessione a internet. L’accesso al servizio può essere fatto attraverso il portale PeoplelinkOnline.com e può essere integrato con l’app dedicata.

Il software non pone limiti al numero gestibile di clienti, di commesse, di ore e comprende una ampia gamma di funzioni che possono essere riassunte nelle seguenti aree:

Gestione anagrafica di clienti, commesse, risorse e attività;

Compilazione e gestione del timesheet;

Consultazione e approvazione delle ore a timesheet;

Calendarizzazione delle attività;

Controllo dei costi e dei ricavi;

Realizzazione di statistiche avanzate

People@Time è il software perfetto per la rilevazione delle presenze dei dipendenti in smartworking e non solo.

L’infrastruttura sviluppata da Peoplelink permette di partire dall’acquisizione delle timbrature, senza l’obbligatorietà di utilizzare badge o terminali fissi, di elaborare e di matchare le informazioni di diverse fonti applicando parametri sia semplici che altamente complessi e personalizzabili, per arrivare allo stadio finale della generazione dei dati per il cedolino paghe, in modo rapido, semplice e privo d’errori.

Non solo, perché People@Time, People@Task e tutti gli altri moduli della software suite sono nativamente ingrati tra loro, il che permette uno scambio dei dati veloce e puntuale, semplificandone l’utilizzo per tutto lo stack aziendale.

Il 2022 oltre lo Smart working

Tiziano Bertolotti, CEO di Peoplelink, afferma che «Le aziende sono fatte di processi, ed oggi è sempre più vero. Al momento per molte aziende, come detto precedentemente, non parlerei di Smart Working ma di una gestione in totale emergenza con un utilizzo affastellato di tecnologie. La grande sfida del 2022 sarà la gestione del cosiddetto lavoro ibrido, ossia il bilanciamento tra lavoro in ufficio e Smart working».

«Secondo le ultime previsioni due aziende su cinque adotteranno un modello di lavoro non tradizionale. I segnali che ci arrivano dal mercato vanno in questa direzione e per gestire uno scenario simile è fondamentale, da una parte, utilizzare soluzioni per la gestione dei processi HR davvero personalizzabili e molto flessibili, e dall’altra introdurre una People Strategy mirata».

«Da sempre la nostra offering è lontana dalle classiche soluzioni standard, quasi monolitiche, riuscendo ad esprimersi su un ampio perimetro di mercato garantendo una vera integrazione con l’ambiente ed i processi già in essere del cliente».